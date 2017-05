1° de Mayo en Chivilcoy: La CGT convocó “unión” y “lucha” por los trabajadores de SanCor y Paquetá [VIDEOS]

Con una renovada CGT (en construcción), distintas organizaciones sindicales se dieron cita en la Plaza de los Trabajadores de Chivilcoy, acompañados por el Intendente Municipal Guillermo Britos, bregando por el sostén de los puestos de trabajo y la recomposición de la conflictiva situación que están atravesando los trabajadores de la industria lechera (SanCor) y del calzado (Paquetá) en nuestra ciudad.

El tenor del acto fue austero según consignaron los propios organizadores, no obstante los discursos escuchados pusieron énfasis en la preocupación por la continuidad laboral, con duras críticas hacia el Gobierno Nacional del presidente Mauricio Macri, “soy representante de ATILRA pero hoy hablo como un obrero de SanCor, y la situación de la empresa es gravísima” puntualizó Jesús Fernando Viña, empleado de la firma y secretario de organización del gremio de la lechería, “esta situación es a raíz de los malos manejos de los recursos económicos de la dirección de SanCor, de malas inversiones, de deudas no cobradas, de no saber leer el futuro de la lechería que venía en caída libre”.

SanCor/ATILRA

“En todo este contexto estamos nosotros, los obreros tratando de hacer la producción con lo poco que hay, hasta que se terminó” enfatizó Viña, y detalló la ayuda ofertada por el Gobierno de 450 millones de pesos, y citó la colaboración pautada entre el gremio y los trabajadores de ceder el 15% de los sueldos de los empleados activos, y el 25% de los que se encuentran en jornada libre, por seis meses, además del no pago de los aportes de obra social, “todo este acuerdo (entre SanCor, el gremio y los trabajadores) era para evitar despidos y estabilizar la producción de la empresa, pero cuando se iba a hacer efectiva la ayuda, aparecen las cámaras empresariales, el Centro de Industria Lechera, diciendo que para que esto se pueda llevar a cabo pidieron que se quite el aporte extraordinario ($3.500), el gremio aceptó, pero esto no fue todo, hay que abrir el convenio dijeron, quieren rebajas del 50% del sueldo, sobre beneficios al completo. Esto es la flexibilización compañeros, de la industria lechera de todo el país. Obviamente el acuerdo no se firmó”.

Asimismo, el dirigente de ATILRA, se dirigió al Intendente Britos diciéndole, “por todo esto, Sr. Intendente y por la gran familia de SanCor, le pedimos que cualquier ayuda que se pueda gestionar desde su espacio político será bienvenida” e invitó por último a toda la comunidad a acompañar a los trabajadores de la firma a acompañar la movilización de mañana martes a partir de las 11hs, en la que marcharan empleados con sus familias desde la Plaza España.

CTA de los Trabajadores/ATE

El segundo orador fue Julio Álvarez, delegado de ATE y secretario gremial de la CTA de los Trabajadores, quién acompañó enfáticamente lo expresado por el dirigente de ATILRA, “estamos acá dando los primeros pasos desde Chivilcoy para saber qué hacer para enfrentar este gobierno, pasos que está dando la CGT de Chivilcoy juntándose, olvidando pequeñas cosas en este contexto para avanzar en la unidad, no queda otra alternativa. La unidad en la calle, algo que le molesta a este gobierno. Tenemos ejemplos a seguir, luchas que se ganan, y sino preguntémosle a los compañeros bancarios que lo hicieron, otro ejemplo son los docentes. Tengo fe en cada una de las organizaciones, y en el recambio generacional que se está dando dentro del movimiento obrero, con más energías. Es posible dar vuelta la página. Nosotros no concebimos la democracia sin justicia social, y ese es el mensaje, no nos resignemos a vivir una Argentina sin justicia social”.

Intendente Guillermo Britos

Por su parte, el jefe comunal felicitó a las organizaciones gremiales, “por el intento de unidad, espero que lo logren y que se sumen más agrupaciones para luchar por los derechos de los trabajadores”. Asimismo se dirigió a los trabajadores de SanCor, “quédense totalmente tranquilos que este Gobierno Municipal va a estar al lado de ustedes sin dudas, trabajando por la justicia social, fundamentada en que no se pierda ningún derecho adquirido, gestionando y reclamando, sin importar quién este enfrente. Lo mismo para los compañeros de la industria del calzado, cuenten con nosotros, vamos a defender los puestos de trabajo, trabajando todos juntos”.

Telefónicos

Federico Barraza, trabajador telefónico, en representación de FATEL (Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones) señaló en representación del recambio generacional de las organizaciones gremiales, que “la austeridad del acto se debe explícitamente a la situación de los compañeros de la industria lechera” y agregó “estamos en formación de una nueva CGT, y el mensaje es que esta CGT no le va a vender el alma a ningún partido político y no vamos a olvidar de todos los dirigentes que fueron funcionales al gobierno de Mauricio Macri”.

Bancarios

Raúl Bidegain secretario de financias a nivel nacional de la Asociación Bancaria enfatizó en su discurso “orgulloso porque el movimiento obrero de Chivilcoy, con madurez y entusiasmo afronta los problemas con este gobierno que ataca sistemáticamente los intereses de los trabajadores. Nuestra consigna es la defensa del trabajo, de la industria nacional y la defensa de nuestras paritarias. Dice que ha blanqueado capitales, están hablando de más de cien mil millones de dólares, le digo a esos crápulas que se llevaron el dinero del país, si lo hubiesen dejado acá, los compañeros de SanCor y Paquetá no tendrían los problemas que tienen hoy. Por paritarias libres sin techo, solamente las casas tienen techo, los salarios tienen paritarias. Ahora vienen por nuestros convenios colectivos de trabajo, pero sepan que este modelo de protección sindical es ejemplo en el mundo, que garantiza la protección del trabajador a través de los mismos. La esperanza de vivir con dignidad es un deber y un derecho de todos los trabajadores”.