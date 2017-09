21 familias: Usurpación y desalojo en un predio privado de la calle 93

En la jornada de ayer fueron desalojadas 21 familias por “tentativa de usurpación” en un predio de la calle 93 y Las Heras, propiedad del Sr. Osvaldo Centurión. Conjuntamente con el accionar policial y judicial, intervinieron las áreas de seguridad y desarrollo social del Municipio de Chivilcoy, “estamos para ayudar y dar soluciones a la gente, pero poniendo en claro que en Chivilcoy no vamos a tolerar ninguna comisión de delito” señaló Carlos Perillo secretario de seguridad. “Hemos quedado de acuerdo en ver la particularidad de la problemática de cada uno de ellos para poder trabajar e ir acompañando como lo venimos haciendo” dijo Juan López de Desarrollo Social, “las medidas están claras, mientras no se cometa ninguna infracción vamos a estar acompañándolos a todos”.

En diálogo con DECHIVILCOY, el secretario de Seguridad Carlos Perillo indicó que intervinieron conjuntamente con el área de Desarrollo Social, acompañando la labor de Policía Comunal por “tentativa de usurpación” diciendo “acompañando el cumplimiento de la legalidad que le corresponde al propietario del terreno, evitando la usurpación”.

Asimismo, manifestó “me llama poderosamente la atención que a un mes y medio de las elecciones, vengan 21 familias de un día para el otro a usurpar”, no obstante puntualizó “queremos trabajar con la gente para atender sus necesidades y dar soluciones, pero también poniendo en claro que en Chivilcoy no vamos a tolerar ninguna comisión de delito, trabajando por el bienestar de los chivilcoyanos pero dando un marco de calidad de vida y de respeto por las normas como corresponde a cualquier sociedad”.

Por otra parte, informó que la semana pasada hubo un intento de usurpación, “el domingo otra, que fue abortada por la policía, y hoy nuevamente volvieron a intervenir, desistiendo la gente de seguir el delito de usurpación, y es por eso que con los móviles de obras públicas procedimos a limpiar el terreno”.

“El predio estaba perfectamente delimitado, cercado correctamente” aseguró Perillo, “evidentemente estaba previsto su utilización, o en vigencia por las condiciones en las que se encontraba” y agregó respecto a las familias que “muchos estaban viviendo en otro predio ofrecido para su residencia y muchos alquilando, la realidad es que si bien reconocemos una realidad grave habitacional no sólo en Chivilcoy sino en la Argentina, pero eso no nos pueden dejar llevar a permitir que se cometan delitos de usurpación permanentemente”.

“Actuamos en consecuencia, junto a la Policía y la Justicia” enfatizó, por último, “estamos para asistir a la gente, ayudarla, hablar con ellos y ponernos a disposición, en el marco en el que entiendan que esto es un predio privado que tiene un dueño y que el Estado no está para autorizar la comisión de ilícitos reconociendo no obstante las necesidades que poseen” concluyó.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Juan López informó que se realizó un relevamiento junto al equipo de trabajadoras sociales del área durante un censo anterior y que las familias involucradas “tenían un lugar que alquilaban, otros prestados y lo que manifestaban era que querían un lugar propio, como muchos chivilcoyanos, que no obstante no tomarían una decisión tan drástica de cometer un delito de usurpación, nosotros vamos a estar acompañando a las familias, hemos quedado de acuerdo en ver la particularidad de la problemática de cada uno de ellos para poder trabajar e ir acompañando como lo venimos haciendo, las medidas están claras, mientras no se cometa ninguna infracción vamos a estar acompañándolos a todos”.