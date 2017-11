Este sábado 25 y domingo 26, a partir de las 15 horas, se realizará la 3era Feria del Libro Independiente y Autogestiva en el Centro Cultural La Ronda (Ayacucho 280), un evento cultural cada vez más exitoso para la ciudad de Chivilcoy.

En esta fecha se presentarán diversos formatos literarios de autores independientes, entre ellos escritores locales. También participarán bandas locales y de Buenos Aires, como Marta Nolan, 30.000 y Os Picantes. Asimismo, el sábado habrá una charla a cargo de Ezequiel Avalos sobre Distribución Independiente y Autogestiva, y el domingo se proyectarán los cortos audiovisuales “No detengan nuestros derechos”, organizado por el Frente por los Derechos Humanos Chivilcoy y la Cooperativa de Comunicación El Hormiguero. Es importante aclarar, que tanto el sábado como el domingo, a partir de las 13 horas se dará comienzo al ciclo de radio abierta que se mantendrá durante la tarde.

Cabe destacar que muchos de los participantes que provienen de Capital o Provincia son “gente que ha estado desde el principio en las primeras FLIAS -que surgen en el 2006- y se vienen arrastrando anteriormente desde los ´90, donde los publicadores independientes se encontraban en otros espacios que tenían que inventar, como por ejemplo alguna plaza, jornadas de bandas afines a las publicaciones independientes, ferias de fanzines que se vienen sucediendo desde los ´80, etc.”, explicó Sebastián Méndez, integrante de La Ronda, en diálogo con DECHIVILCOY.

Es de esta manera, desde la organización y la confluencia de diversos espacios culturales, cómo surgen las jornadas de las Ferias de Libros Independientes y Autogestionadas. En 2006 comenzaron a realizarse en Buenos Aires, y de a poco se fueron expandiendo hasta llegar, hace tres años atrás, a la ciudad de Chivilcoy de la mano de la Ronda Cultural.

Juan Pablo Martínez, integrante de La Ronda Cultural, explicó a DECHIVILCOY que “la Feria surge tomando una idea que viene ya de otros lugares, la FLIA existe a nivel nacional e internacional. Entonces la idea fue convocarla a Chivilcoy porque nos parecía que había público, que había gente interesada en lo que es publicaciones independientes y demás. Esta es la tercera que se hace. Anteriormente se había hecho, hace cuatro años, una feria medio piloto para ver cómo nos manejábamos; si estábamos preparados”.

“Al estar el ejercicio de la FLIA que ya viene dándose, surge el contagio. Teniendo la convicción de que las publicaciones independientes tienen que mostrarse y si encima tenés el ejemplo de que hay un espacio donde eso sucede y trasgrede, no quedamos siempre en el circuito cerrado. Al tener el ejemplo de que existe ese ejercicio de llevar todas las publicaciones a un espacio en común y llegan más allá, te llama a querer hacerlo”, manifestó Mendez.

En este sentido, Juan Pablo Martínez, expresó que este año el objetivo de realizar la 3era Feria en Chivilcoy no solo es poder brindarle más espacio y participación a los escritores y productores locales, sino que también “la idea es poder acercarle el libro a la gente, de cierta manera es que el precio no sea un impedimento. Entonces tenemos esta oportunidad de tener un montón de gente editando títulos y libros de buena calidad a un precio accesible, editando autores que por ahí si no fuera por la feria no se conocerían”.

Luego agregó que es importante que “compañeros locales se animen, que pueden estar” y manifestó que “en la primer FLIA nos pasaba que conocíamos un montón de gente que por ahí pintaba, editaba, hacia stickers o hacía cosas que estaban buenas para que estén, pero en aquel momento no se animaban. Entonces tuvo que pasar la segunda y llegar la tercera para que por ahí mucha gente se anime a estar en la Feria”.

Finalmente enfatizó: “Si bien tenemos participantes que van a venir de Capital, de La Plata, de Bragado, Santa Fe, nos encontramos con un montón de chicos de Chivilcoy que están interesados en participar; desde la serigrafía -por ejemplo- los chicos de ´La Galga Negra´, escritores independientes como Samantha San Rome, Tomás Garibotti, que son jóvenes que han editado publicaciones propias”.

Agradecemos a Leonardo Cravero por habernos brindado su espacio en la Radio Cero FM 99.5, y de esa manera poder realizar esta entrevista para DECHIVILCOY.