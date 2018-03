8M: “Las mujeres estamos interpelando al estado por entrometerse en nuestros cuerpos y por no brindarnos la seguridad necesaria”

En el marco del Paro Internacional de Mujeres, cientos de personas se concentraron, poco después de las 19 horas, en la Plaza seca de nuestra ciudad “La Perla del Oeste”, tiñendo de dos colores la jornada: al tradicional violeta en remeras y banderas, asociado desde hace décadas a la lucha contra la violencia de género, se le agrega el pañuelo verde, símbolo del aborto legal, seguro y gratuito.

Bajo el lema “Nosotras nos paramos”, el centro de Chivilcoy se colmó de manifestantes que levantaron las banderas por la legalización del aborto, ni una menos, el fin del patriarcado, basta de femicidios, transfemicidios y de violencia machista, como algunas de las principales consignas de la movilización.

Es importante agregar que se sumaron a la convocatoria vecinas/os de Chivilcoy, colectivos de mujeres, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos, entre ellas “Mujeres Entramadas Chivilcoy”, un espacio conformado por diversas mujeres autoconvocadas, ATTTA Chivilcoy, Cicop, Frente DDHH Chivilcoy, Frente Mujeres Unidad Ciudadana, La Resistencia CFK Chivilcoy, Mala Junta Chivilcoy, Maltrato Cero, Mujeres PJ-Cumplir, Suteba, CTA, entre otras.

Dando comienzo al encuentro, desde el colectivo “Mujeres entramadas”, leyeron el documento oficial sobre el 8M: Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el cual no solo expresaba la incansable e histórica lucha de las mujeres, sino también los principales reclamos al gobierno actual, el cual no responde con políticas públicas para terminar con la violencia de género, la precarización laboral de las mujeres, y la aprobación de la ley del aborto seguro, legal y gratuito.

Asimismo, una integrante de la comunidad LGTB hizo lectura del documento oficial de ATTTA #NosotrasParamos, y se realizaron varias intervenciones artísticas como la lectura de un poema, música en vivo junto con intervenciones de baile y danza, candombe “La Ronda Catonga” y canto con guitarra en vivo. Por último, “se va a acabar la dictadura patriarcal”, fue una de las tantas consignas que llenó de mística la marea de color violeta y verde que marchó alrededor de la Plaza Principal para dar cierre a la jornada.

En este contexto, en diálogo con la prensa, la concejala por el Bloque Unidad Ciudadana, Constanza Alonso, expresó estar “muy satisfecha con la convocatoria en Chivilcoy, nos venimos organizando con el grupo ´Mujeres Entramadas´ hace más de un mes en las asambleas semanales, y la verdad que tanto lo que se dio esta noche acá, como lo que se dio en Buenos Aires y en todo el mundo, se trata de un día histórico para nuestra lucha y estamos muy contentas de todo lo que se generó en este 8M”.

Por su arte, la referente de ATTTA y del Colectivo LGTBIPQ, Victoria Ocampo manifestó sentirse “feliz de ver tantas compañeras aquí juntas, como colectivo Trans acá estamos presentes para decir que existimos, que formamos parte de este colectivo que siempre se nos ha negado, y para decir que queremos el Cupo Laboral Trans para que nuestras compañeras no sigan muriendo a los 35 años”.

En el mismo sentido, Carla Tomasini, concejala por el Bloque Cumplir, enfatizó: “estamos muy felices y orgullosas de lo que logramos construir en este tiempo en el que distintas organizaciones y mujeres autoconvocadas nos empezamos a reunir acá en esta plaza, hoy es un día de lucha, se respira lucha en Chivilcoy, en el país y a nivel mundial. Las mujeres nos estamos haciendo escuchar”.

En correspondencia, María Laura Razzari expresó: “encantada de participar de este movimiento de mujeres a nivel internacional sabiendo que hace un poco menos de diez años la violencia de genero no tenía nombre, la problemática de las mujeres estaba ausente de la agenda política. Hoy estamos poniéndola a tope de las preocupaciones de la sociedad, empezando a hablar de aquellas cosas que nos atraviesan a las mujeres como es la importancia de desarrollar la conciencia que tenemos que tener”.

Luego agregó que “es muy importante este 8 de marzo porque está atravesado no solamente por un segundo paro internacional de mujeres de más de 50 países, sino que es un 8 de marzo donde las mujeres estamos interpelando al estado por entrometerse en nuestros cuerpos y por no brindarnos la seguridad necesaria”.

Más tarde, Nora Salbitano, referente de “La resistencia CFK” y ex candidata a concejal por Unidad Ciudadana, afirmó que “nosotras somos militantes que nos hemos entramado para que este día podamos hacer escuchar nuestra voz por todo el mundo, para reclamar por la igualdad de derechos, para que no haya más mujeres muertas, por la despenalización del aborto, por ni una menos, para que no se discriminen a las mujeres con discapacidad, por el colectivo Trans. Pero hay que tener claro que el feminismo es una posición política por lo que también llevamos en nuestra voz todo lo que está pasando en el país”.

Por último, la conductora del programa radial “Resistiré”, Cristina Bracco, concluyó que “de alguna forma u otra quiero representar a todas las mujeres con diversidad funcional en la cual sentimos un doble esfuerzo para poder estar en esta vida, y estoy presente por mayores derechos que nos permitan ejercernos como corresponde. Una mujer con discapacidad es una mujer”.

