Aceite de Cannabis. “Sí es terapéutico, pero no es lo mismo que fumar marihuana” expresaron desde el SEDRONAR Chivilcoy

La Cámara de Diputados aprobó a fines del mes de noviembre y giró al Senado un proyecto de ley que autoriza al Estado a importar y distribuir el aceite de cannabis para tratar determinadas enfermedades, pero sin permitir el autocultivo como solicitaban organizaciones de familiares que padecen epilepsia refractaria. En este sentido, desde SEDRONAR Chivilcoy, el Licenciado Guillermo Navarro puntualizó que con la marihuana se obtiene este subproducto que “sí es terapéutico, pero no es lo mismo que fumar marihuana” y destacó que en nuestro país “hay una baja percepción del daño y el riesgo del consumo de sustancias” y apuntó “no sé si están dadas las condiciones para una legalización” en dicho contexto.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Licenciado Guillermo Navarro, titular del CET (Casa Educativa Terapéutica) SEDRONAR Chivilcoy, al ser consultado señaló “hay una baja percepción del daño, la dimensión del riesgo y la naturalización del consumo, no sólo de marihuana, sino también del alcohol y de otras sustancias”.

No obstante, Navarro reconoció que la marihuana “sí es terapéutica” pero que “otra cosa es fumarla. Lo efectivo para la terapia del asma o la epilepsia es producto que se deriva, que es el aceite de cannabis, sustraído y procesado”.

Al compartir su opinión, dijo “Ojalá que el Estado en algún momento esté más presente y se pueda proveer directamente, lo que no tiene nada que ver con fumar marihuana. Esto presta a confusión, se ha hecho público un caso en el que un nieto que su abuelo falleció de cáncer de pulmón expresó que sí hubiera fumado marihuana no se hubiera muerto. Eso es un recorte de información. Es importante aclarar que no es lo mismo”.

Asimismo, Navarro fue categórico en su concepto, “creo que no se si están dadas las condiciones para una legalización con esta baja en la percepción del riesgo, con esta naturalización”.

El dictamen de mayoría impulsado en la Cámara por el oficialismo, un sector del massismo y del bloque justicialista, establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

Además, se incluyó una modificación para que el INTI y Laboratorios Nacionales puedan realizar el cultivo del aceite de cannabis destinado a la investigación.

También dispone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente y su provisión será gratuita.

CET SEDRONAR

Se encuentra ubicado en el predio del edificio conocido como “ex Barneda” en la Avenida Mitre y Ruta 5, funcionando de 9 a 17hs, con un equipo de profesionales que aborda la problemática de adicciones de manera interdisciplinaria e interinstitucional, con tres comisiones trabajando en los barrios. Una abocada a nocturnidad en conjunto con el área de seguridad, específicamente en problemática de exceso de consumo de alcohol.

Además, se realizan diariamente talleres de producción a los que asisten los pacientes, “con la idea de armar redes de conexión de los pacientes para con la comunidad” explicó Navarro.

También conjuntamente han articulado con el Centro Comercial en la confección de bolsas con frases de prevención, “siempre da el resultado esperado cuando visibilizas gestión” puntualizó en este sentido, “la idea de la entidad es tener cimientos para la visibilización”.

Por último, destacó la labor en conjunto de los Estados Nacional, Provincial y Municipal, “es una problemática muy compleja, hay que aunar recursos, y no se puede abordar desde una sola institución”.

Fuente Datos Legislativos: Agencia TÉLAM