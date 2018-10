Advertencia de la OMIC respecto a prácticas abusivas por parte de proveedores financieros

LA OMIC INFORMA

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), participó del Plenario Anual de Municipios del Consejo Provincial del Consumidor y del Usuario (COPRODEC), realizado en Vicente López, en la que fundamentalmente se realizó una advertencia respecto al sobreendeudamiento, y el aprovechamiento y las prácticas abusivas emanadas de proveedores financieros.

En relación al sobreendeudamiento de consumidores y usuarios, desde la OMIC entendemos que es un fenómeno que implica que el sujeto ha sobrepasado su capacidad de repago, es decir que su pasivo excede su activo. Los proveedores financieros, en el contexto de falta de información, y ante la necesidad de los consumidores, dejan a familias enteras sin sustento alguno.

Ante esta problemática, y el considerable aumento de denuncias por este tipo de servicios fraudulentos, la OMIC recomienda antes de contratar cualquier tipo de servicio, exigir el contrato por escrito para informarse, y acercarse a nuestras oficinas para asesorarlos en la toma de una decisión segura.

Desde esta oficina municipal, tenemos un rol activo en la protección de los intereses económicos del consumidor. Nuestra tarea es asesorar, educar y acompañar en la comprensión de los conceptos que hacen a sus derechos. Además de investigar y detectar cláusulas abusivas en la función fiscalizadora, y denunciar a quienes la cometen ante las autoridades provinciales, formando un frente de prevención y sanción.

Para evitar este tipo de problemas la OMIC recomienda tener en cuenta cómo operan los “proveedores financieros desconocidos”:

• Ofrecen préstamos por redes sociales, páginas Web, o telefónicamente;

• Mínimos requisitos

• Acreditan el dinero en menos de 48 horas.

• Débitos en cuentas con códigos desconocidos (mutuales, cooperativas, fundaciones, etc.)

• Múltiples débitos en un mismo mes

• Imposibilidad del Banco de extender el “DStop Debit”

• Ante el atraso en una cuota, extraen el total del dinero depositado en la cuenta sueldo

• Intereses usurarios (más del 120% anual)

• El consumidor devuelve hasta tres (3) veces más de lo prestado.

COMPORTAMIENTO DE LOS PROVEEDORES FINANCIEROS:

• Falta de Información derivada de la omisión deliberada del proveedor financiero;

• No entrega copia de contrato: abunda la carencia de contrato escrito;

• No se analiza la capacidad crediticia del Consumidor (capacidad real de pago)

• Intereses usurarios: superando en más del 100% anual;

• Multiplicidad de nombres de fantasía, que impiden el “Stop Debit”;

• Oferta sectorizada: dirigida, generalmente, a empleados en general y públicos en particular, jubilados/pensionados, docentes (estabilidad, cuenta sueldo), etc.

• Oferta por redes sociales o Web, totalmente informal e impersonal

QUÉ INFORMACIÓN DEBE BRINDAR EL PROVEEDOR FINANCIERO A USUARIOS Y CONSUMIDORES:

• Costo Financiero Anual (CFT);

• Tasa de interés efectiva anual (TEA)

• Tasa fija o variable

• Cuotas: cantidad, monto y fechas de pago

• Seguros: la famosa “Garantía Extendida”

• Gastos extras

• Posibilidad de cancelar el préstamo de manera anticipada

• Bancos: Deben informar los precios y condiciones de otros proveedores de crédito (art. 1387 CCCN)

• Prescripción de la deuda: dos (2) años

• Rechazo por informe de Veraz