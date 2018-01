Agua potable: el conflicto que unificó a los concejales en el Honorable Concejo Deliberante [Video]

Durante la sesión extraordinaria realizada el jueves 11 de enero, uno de los temas más importantes que debatieron y votaron los concejales del cuerpo deliberativo fue la problemática del agua, puesta en agenda debido a los incansables reclamos de vecinos de diversos barrios de Chivilcoy, que, por medio de reuniones llevadas a cabo desde hace años, buscan soluciones ante la falta de calidad y cantidad de agua.

En este sentido, el Concejo elevó un proyecto de resolución solicitando una reunión convocando a funcionarios de la empresa ABSA, Defensoría del Pueblo, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y a los cuatro Bloques de Concejales, a una reunión pública a fin de que la empresa rinda cuenta a la comunidad sobre las problemáticas.

En un primer momento, el concejal del Bloque Unidad Ciudadana, Fernando Poggio, se dirigió a los vecinos agradeciendo su presencia y destacando su compromiso “con la cuestión del reclamo por una mejor calidad de servicio de agua; que de hace mucho tiempo que esta la Mesa del Agua. Muchos vecinos se congregaron, se empezaron a juntar para poder visibilizar este reclamo, esta situación y comprometer a todo el cuerpo de concejales”.

Luego, en el mismo sentido, manifestó: “es necesario el compromiso de todos para poder trabajar, reclamar y generar soluciones a esta situación que hoy está viviendo la ciudad de Chivilcoy”. Además, hizo referencia a la empresa ABSA que “ha intentado justificar estas situaciones como problemas externos a la misma. En Chivilcoy solamente están funcionando los diez pozos que están en la ruta 30, el resto están desactivados, no están funcionando. Esta es la información que nosotros tenemos y se lo queremos preguntar a ABSA”.

Asimismo, reveló el interés de exigirle a la empresa que den explicaciones sobre “en qué estado están las obras, qué pasa con la planta potabilizadora que se iba a hacer. Nosotros acompañamos este pedido y también queremos comprometernos a avanzar en la conformación y elaboración de un proyecto de una comisión de seguimiento de las obras en el tema del agua, que creo que es el compromiso de todos los concejales frente a los propios vecinos”.

El concejal del bloque PJ/Cumplir, Adrián Zapata, celebró que esta problemática se esté tratando en el HCD, en beneficio de “aquellos chivilcoyanos y chivilcoyanas, que no solo convocaron en aquella reunión, sino que han continuado y planteando cual es la dificultad que estamos teniendo todos con el tema del agua”, y luego enfatizó: “necesitamos una dirigencia política que se ponga los pantalones largos y que apoye este reclamo, porque la única posibilidad de que esto realmente avance es cuando se genera conciencia ciudadana”.

Por su parte, Leandro Crespi, concejal por Frente Renovador/1PAIS, expresó que, en el año 2012, desde el espacio al cual pertenecía, considero “que siendo un año no electoral había que tratar de unificar un criterio político respecto al problema del agua potable en Chivilcoy, en esa oportunidad invitamos a todas las fuerzas políticas, el único que no participó fue el Frente Para la Victoria”.

Más tarde afirmó que en la próxima reunión que se lleve a cabo “tiene que tener no solamente la avidez por la solución, sino también la conformación técnica, científica y práctica que cualquier obra de magnitud y de gravedad tiene, no solamente en Chivilcoy, en toda la provincia de Buenos Aires”, y culminó agradeciendo “que hoy las fuerzas políticas que en su momento no estuvieron presentes, estemos todos aunados para que se haga este tipo de evento”.

En este sentido, el concejal de Cambiemos, José Ferro, finalizó manifestando la urgencia y la necesidad “de saber qué es lo que pasa con el agua, tener un diagnóstico y de una vez por todas tener un objetivo para cumplir”, y por último opinó: “a los vecinos que nos vinieron a ver les interesa que nosotros estemos a la altura de las circunstancias, convoquemos a las autoridades que tienen que ver y darles de una vez por todas los resultados”.

