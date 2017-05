Alberto Fernández confirmó que Randazzo va a las Paso y dijo que le puede ganar a Cristina

El Jefe de Campaña del exministro kirchnerista confirmó la participación en las internas primarias del PJ bonaerense. Sostuvo que los intendentes “están con Cristina porque no lo vieron a Florencio en acción” y que Randazzo no compartía muchas acciones del gobierno del que formó parte hasta diciembre de 2015 y al que aspiraba suceder.

Florencio Randazzo será candidato en las próximas elecciones legislativas y lo hará dentro del peronismo bonaerense, incluso si debe enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner en las Primarias Abiertas.

Así lo aseguró en una entrevista con el diario La Nación el exjefe de gabinete de Néstor Kirchner Alberto Fernández, quien tras dejar el kirchnerismo para ir a las filas de Sergio Massa se convirtió en el jefe de campaña del exministro del interior y transporte.

“En cualquier hipótesis, Florencio va a ir a las PASO”, sostuvo Fernández. Consultado acerca de por qué la mayoría de los intendentes “está con Cristina”, aseveró: “Porque todavía no lo vieron a Florencio en acción”

Fernández dijo que “definitivamente, sí”, Randazzo puede vencer a Cristina en el territorio bonaerense en una interna abierta. “La gente quiere dar un paso hacia adelante y no ve en la metodología que se propone desde el espacio de Cristina un cambio importante”.

El jefe de campaña del chivilcoyano dijo que su candidato y la expresidenta comparten la preocupación por las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, pero marcó diferencias “metodológicas”.

“Nosotros podemos corregir todas esas cosas sin necesidad de llevar a los argentinos a una confrontación tan tremenda como la que plantea el espacio de Cristina”, aseguró Alberto Fernández, quien destacó la capacidad de gestión de Randazzo.

“Hoy, dentro del peronismo, el que propone una revisión crítica del pasado es Randazzo. No se puede hacer caso omiso a cosas que ocurrieron y fueron errores políticos. Sin los errores que cometimos, Macri hoy no sería presidente”, dijo, además.

Cuando le recordaron que “Randazzo convivió con todos esos errores y nunca dijo nada”, señaló: “Él no manejaba ninguna de esas cosas. En el gobierno uno no es responsable de todo. Es responsable de parte de la gestión. La gestión de Randazzo no ha sido cuestionada”.

Sobre las elecciones de 2015, en las que el exministro quiso enfrentar a Scioli en las Paso y ser precandidato a presidente por el kirchnerismo, Fernández sostuvo que “él quería representar lo mejor del proyecto y no lo dejaron”. [lanoticia1.com | foto: lanacion.com.ar]