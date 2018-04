Alfonsín sobre tarifas y sesión en el Congreso

Con relación al fracaso de la discusión en el Congreso, el dirigente radical Ricardo Alfonsín lamentó que “el Gobierno no haya ordenado iniciar el diálogo entre las principales fuerzas políticas para que, atento a los efectos económicos y sociales de los aumentos de los precios de los servicios públicos, se acuerde una propuesta de revisión del cuadro tarifario”.

“Lamento también los dichos de Aranguren. Revelan un desconcepto acerca de lo que es la función pública. No puede decir que tomará la decisión que sea, sin importarle a quien enoja. Gobernar un país no es como gobernar una empresa. Los argentinos no somos empleados, somos ciudadanos ante quienes, de manera respetuosa y considerada, deben rendir cuentas sus funcionarios o mandatarios. En todo caso, si la situación de alguien se parece a la de un empleado, es la del Ministro”, dijo Alfonsín.