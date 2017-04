Apreciaciones del Senador Norberto García en torno a la última aparición de Florencio Randazzo

En el marco de la participación en el programa periodístico Demasiado Humo que se transmite por QM, el Senador Norberto García, del Bloque Peronista, realizó apreciaciones en torno a la última aparición de Florencio Randazzo.

En tal sentido y luego de la reunión en la que fuera invitado el ex ministro por los intendentes Eduardo Bucca (Bolivar), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), junto a otros intendentes del interior, legisladores provinciales y dirigentes de distintos distritos. El senador destacó que en dicho encuentro “Florencio reivindicó lo que veníamos diciendo, mantuvo la palabra. En su aparición pública allá por febrero/marzo de 2016 en un acto por los trenes ya manifestaba que se encuentra en las antípodas de este gobierno”.

Asimismo, el senador oriundo de Chivilcoy, manifestó dos cuestiones de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto, por un lado “hay que entender una cosa que es muy clara, no hay 2019 sin 2017, y en segundo lugar si los dirigentes eligen al candidato, perdés porque ya nos pasó en 2015, al no realizar las Primarias abriendo a que la gente elija, votando a los candidatos que los representen, si querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes, y nosotros proponemos eso. Las Primarias fueron establecidas post elecciones 2009 y el peronismo fue el único partido que no lo utilizó para las elecciones presidenciales”.

En referencia a Florencio de cara a las PASO manifestó “lo que proponemos es generar un espacio nuevo, si no le ofrecés algo a la gente no tenés oportunidad. En el 2017 lo que plebiscita la gente es el ahora, el ahora de lo que hizo Macri en este casi año y medio de gestión. Gobierno que ha dejado casi fuera del sistema a muchísima gente”.

En tal sentido destacó “la situación crítica que no se puede desconocer en la que se encuentra la empresa láctea SANCOR Chivilcoy, donde la gente vive con angustia, con dolor la posibilidad de perder su trabajo. En la misma línea recordó que la empresa de zapatillas Paquetá, que se encuentra en el parque industrial, está atravesando por dificultades producto de la liberación de las importaciones. No hay una respuesta del gobierno para contener a la gente que se queda sin trabajo. La gente no la está pasando bien”.

Para finalizar destacó “es por todas estas cosas que venimos atravesando que queremos competir en las PASO, para que la gente discuta, decida y elija democráticamente en elecciones si este ahora era el que había previsto”.