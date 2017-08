Arco Iris ONG: Este lunes se realizará la primera reunión multifamiliar abierta al público

Este lunes 28 de agosto a las 16hs Arco Iris ONG realizará el primer encuentro multifamiliar en la recientemente inaugurada sala “Carlos Alberto Perillo”, en su sede de Lavalle 80, con el objeto de brindar apoyo, contención y acompañamiento a las familias que tienen un familiar, amigo o conocido con problemas de adicciones o ludopatía; como así también estarán difundiendo los dispositivos terapéuticos que se brindan desde el Centro de Día, dedicado a la asistencia y prevención.

El pasado viernes quedó inaugurada la sala “Carlos Alberto Perillo” destinada a encuentros multifamiliares abiertos y gratuitos para familiares y allegados que estén atravesando una situación compleja debido a al consumo de sustancias o ludopatía. La misma lleva el nombre del actual Secretario de Seguridad del Municipio de Chivilcoy, “en agradecimiento a todo lo que hace por la institución día a día” detalló María Alejandra Castellanos, presidente de la comisión directiva a DECHIVILCOY, “decidimos entre todos ponerle el nombre de Carlos a este espacio que será destinado al encuentro, a las reuniones con las familias junto al equipo interdisciplinario”.

“No me lo esperaba en absoluto” dijo el homenajeado, quién desconocía el hecho, “ellos son los imprescindibles, los luchadores del día a día, nosotros simplemente colaboramos desde nuestro lugar, sin ellos no se podría avanzar en la prevención, en el trabajo en equipo, nosotros hacemos y acercamos aportes, pero quienes canalizan, trabajan y gestionan son ellos, para mí es un orgullo no lo esperaba, pero esto es un logro de ellos, del equipo de la institución”.

Asimismo destacó respecto a la interacción con instituciones intermedias en el marco de políticas del Estado Municipal, “no sólo dentro de la gestión, sino desde la capacitación del personal de la misma, de hecho Arco Iris participó de las capacitaciones de la Policía Local en el marco de su labor en adicciones, la sensibilización en el tema es gracias a la incidencia de Alejandra y el equipo de la institución”.

“Hay que seguir visibilizando la problemática” enfatizó el funcionario, “cuando visibilizamos, atendemos y nos ocupamos” y agregó “son ellos desde la institución, quienes trabajan y luchan en contra de los mercaderes de la muerte (narcotraficantes), para que no ganen terreno en Chivilcoy”.

“Llevo la lucha por uno de mis hijos” dijo por último Silvia, “es muy difícil la situación, pero desde lo personal siento mucho el apoyo de Arco Iris, desde el equipo hacia él, que están atentos si llegó a mi casa, acompañándome desde su internación, como también el apoyo que me dan a mí como madre y a toda mi familia. Es tan importante que la familia esté presente para poder sacar a su hijo/a delante de esta situación”.

“Es tan importante que las madres y padres sepan que hay un lugar donde los van a atender y van a estar contenidos” prosiguió Silvia, “que la gente se sienta que no está sola, porque cuando hay un chico con adicción es muy fácil juzgar, decir que la familia no está o que no se ocupa, y a veces no es así”.