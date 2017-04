Ariel Franetovich (PJ): “Si tiene que haber internas las habrá, así es la Democracia”

Con vistas al cierre de listas del próximo 24 de junio -en el marco de las legislativas 2017- el Dr. Ariel Franetovich, ex intendente municipal de Chivilcoy y referente del Peronismo local, lanzó la campaña de apoyo y recolección de avales para la candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires de Florencio Randazzo, acentuando las diferencias dentro del PJ “estamos todos con Florencio” dijo, “pero tenemos nuestras diferencias, y porque no hacerlas públicas” explicó, “nosotros estamos del otro lado del oficialismo opositor” detalló y catalogó como “institucionalidad del Peronismo en Chivilcoy” a las figuras del Senador Norberto García y del ex jefe comunal, Aníbal Pittelli.

En diálogo con DECHIVILCOY, el ex jefe comunal señaló que “a pedido de muchos compañeros, estaremos abriendo un local para colaborar con Florencio” y agregó “nosotros somos un grupo consolidado que venimos trabajando desde el 2001, y nos juntamos en principio para juntar los avales (para la candidatura de Florencio Randazzo) y después para escuchar a los vecinos y compañeros, viendo que es lo que surja, sin personalismos, con una fuerte demanda de la gente para la construcción de este espacio”.

Por otra parte, puntualizó respecto a la figura de Randazzo y su alcance político que “ha crecido tanto que es natural que se fueran dando distintas facciones del randazzismo en Chivilcoy”. En este sentido indicó que “hay gente que naturalmente se acerca a lo que es actualmente el oficialismo de la oposición, a quién es hoy presidente del PJ o al senador, muchos que se referencian con nosotros y también con Darío (Speranza). Después de doce años de gestión, la gente se identifica con uno o con otro”.

“Hay muchos peronistas y vecinos que quieren un espacio para participar, y esta es una buena oportunidad, salir a buscar avales para Florencio desde nuestro espacio, como lo está haciendo en toda la provincia” destacó y subrayó respecto al Partido Justicialista local que “formalmente o institucionalmente no hemos sido invitados a participar en diferentes actos realizados desde ya un año y medio (dentro del peronismo)” y agregó “nosotros no renegamos de esto, somos distintos, con identidad propia y vamos a armar este espacio que sí bien ahora es para juntar avales, no es el único objetivo”.

Durante esta semana entrante, el espacio “arielista” estará en el local de la Peña del Pescador -en Avenida Avellaneda 118- recepcionando los avales para Randazzo, “tenemos mucho amor por nuestra ciudad y vocación política, podemos aportar nuestra experiencia, independientemente de quien lleve las cosas adelantes, queremos que salgan bien, si hoy el Intendente (Guillermo Britos) hace algo que nos sirve, yo lo voy a aplaudir, las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas, hay que cambiar el concepto en política de sí no soy yo que pierda el otro” indicó.

“Está claro que estamos todos con Florencio” sentenció al ser consultado por posibles internas dentro del PJ, “dentro del propio randazzismo hay diferentes perfiles, diferencias, hoy las tenemos y desde hace rato, y porque no hacerlas públicas, ya que no estamos diciendo que somos los mejores, sí que somos diferentes”.

1 de Mayo “nada que festejar”

“Estamos en una situación en la que están en riesgos los puestos de trabajo” opinó respecto a la política llevada adelante por el Gobierno Nacional, “a nuestro criterio una política equivoca” se lamentó y citó “que hoy después de levantar un Parque Industrial con más de 60 empresas, esté en riesgo Paquetá, SanCor, que no haya puestos de trabajo, es triste y lamentable. La consecuencia de este modelo es la misma del 2001, ya lo sabemos, y nosotros estamos preparados para resistirlo”. A un día del 1 de Mayo, disparó “no hay nada que festejar”.

Pittelli y García “Oficialismo Peronista”

“Hoy hay un presidente del PJ, hay un senador que son la institucionalidad del Peronismo en Chivilcoy” señaló en alusión al ex intendente Aníbal Pittelli y el Senador provincial Norberto García, “nosotros estamos claramente en otro lado, porqué nunca se nos ha convocado a ningún acto partidario”.

“Si tiene que haber internas las habrá, así es la Democracia” enfatizó por otra parte, “no tenemos ninguna mala intención, simplemente es responder a las inquietudes y demandas de los vecinos que se nos acercan”.

“Estamos en contacto con los vecinos siempre, ese es el termómetro para la percepción de lo que pasa en la calle, de lo que le cuesta a la gente hoy salir adelante, llegar a fin de mes, estamos en una situación muy complicada” agregó y especificó respecto a la proyección del espacio, “estamos para aportar no para sacarle el lugar a nadie, sabiendo que el principal objetivo es el que tiene Florencio”.

Cristina Versus Florencio

“En lo personal no tengo dudas que tuvimos un gobierno que en lo general fue virtuoso” expresó al ser consultado por la figura de Cristina Fernández de Kirchner y su rol en partidario electoral, “si tomamos desde un Estado chico como lo es Chivilcoy, llegamos con un municipio completamente desgastado, con desocupación, en el 2001 con las asambleas populares, arrancando una gestión asistiendo permanentemente a los vecinos, y salimos adelante, haciendo escuelas, con las fábricas e industrias que crecieron, con un gobierno que genero las condiciones para eso, obviamente cometiendo errores, y como dice Florencio sin defender lo indefendible porque sí hubo cosas que no se pueden defender, pero la esencia del modelo fue virtuoso”.

“Sostenemos que tendría que haber habido internas, y nos vamos a confundir nuevamente si no hay internas otra vez, ya que un candidato sale fortalecido de las mismas, el gobierno anterior creo las PASO y no fuimos a internas, todos sabemos lo que tenemos que defender, la Argentina tiene un potencial enorme que hay que cuidar, nos da mucha pena, se palpa en la calle este camino peligroso que estamos transitando que nos puede llevar a un 2001, y eso ya lo vivimos”.