ATIADIM Seleccionado para participar en el “Bailando por un Sueño”

En la tarde de ayer, la comisión directiva de ATIADIM informó que la entidad local estará participando de la edición 2017 del programa “Bailando por un Sueño” que conduce Marcelo Tinelli, a través de el apadrinamiento del cantante “Dipy”, quién los estará representando en el famoso certamen.

Así lo confirmaron en diálogo con DECHIVILCOY, Gustavo Martínez y Raúl González -integrantes de la comisión directiva de ATIADIM- quienes manifestaron su satisfacción de poder estar presentes en este certamen nacional que viabiliza la productora “Ideas del Sur”, “estamos felices de poder visibilizar y promocionar el trabajo que se realiza en ATIADIM y de representar a Chivilcoy” señaló Martínez, “una gran alegría que queremos compartir con toda la ciudad, ya que nuestra organización tuvo la suerte de quedar seleccionada”.

Por otra parte, sobre el padrino de la institución -el cantante de cumbia Dipy- agregó “es muy reconocido, y será quien lleve el sueño de ATIADIM en este programa, seguramente estaremos contactándonos a la brevedad con él”.

El programa comenzará el próximo lunes, por lo que Martínez aclaró que la institución ya firmó el contrato con la productora Ideas del Sur y “la semana que viene ya estaríamos presentes porque el martes o el jueves, estaría teniendo su primera participación el representante de ATIADIM. Trataremos de estar ahí presentes con la bandera de Chivilcoy y de la institución”.

“El poder mostrar todos los servicios que presta la institución y hacer llegar a todo el país, las distintas formas que la gente tiene para formar parte de la misma, a través de la rifa o la compra de los productos, para nosotros es muy importante” enfatizó, “porque vamos a tener una exposición pública a nivel nacional”.

Por su parte, González destacó que “esto será muy importante para que la institución se visibilice a nivel nacional, para que se conozca lo que estamos haciendo y más allá de la instancia que se pueda llegar en el certamen, que se sepa lo que hacemos en Chivilcoy” y agregó, “ojalá podamos estar en pantalla el mayor tiempo posible, después se buscará generar nuevos vínculos con todo lo que son los sponsors del show, que nos permita interactuar y abrir nuevas oportunidades”.

Por último, cabe destacar que ATIADIM presta servicios a más de 150 personas, a través de su Taller Protegido al que concurren 66 operarios; la carpintería sustentable, con siete personas; un Centro de Día, con 40 personas y un Hogar con 36 personas que residen allí las 24 horas. El volumen de la organización hace que sea única en el oeste de la provincia de Buenos Aires. No hay instituciones que presten los servicios que prestamos, no hay privados que lo generen por su inviabilidad económica, ya que si no fuera por el aporte de la comunidad es imposible sostenerlo. Además, cuenta con una planta de personal permanente de más de 60 personas; tres sedes, una de las cuales tiene 6 hectáreas, donde está el Hogar y Centro de Día.

“Prestar estos servicios en materia de discapacidad son muy necesarios, pero también es muy necesario el apoyo de la comunidad, porque esta organización es de la comunidad de Chivilcoy” remarcó Martínez, quién destacó además, el apoyo del Grupo “Los Grobo” para poder estar seleccionados en el programa.