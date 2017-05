Avales para Randazzo: La mamá lideró en el PJ Chivilcoy la jornada para juntar firmas para la candidatura a senador

En la jornada de ayer, Gladys Campagnon -madre de Florencio Randazzo- se sumó a la jornada de junta de avales para la candidatura de su hijo a senador por la provincia de Buenos Aires, junto a los concejales peronistas Leandro Févola y Claudia Bogliolo, acompañados por militantes e integrantes de la Juventud Peronista Chivilcoy.

La campaña tuvo lugar en la sede partidaria de la Avenida Sarmiento y contó con la presencia de la madre del ex ministro del Interior, quién no es la primera vez que respalda públicamente a su hijo en su carrera política. Recordada fue cuando en julio del 2015, increpó al entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández de paso por Chivilcoy, ¿por qué le hicieron esto a mi hijo?”, le reprochó, luego de que Randazzo se viera prácticamente obligado a descartar su precandidatura presidencial, al no contar con el apoyo del núcleo de Casa Rosada.

La jornada de junta de avales (23 mil firmas son las necesarias por ley) comenzó a las 10hs en el PJ Chivilcoy, sede que aglutinó además militantes y vecinos. La campaña continúa en el partido durante esta semana los días lunes, miércoles y viernes de 18hs a 21hs y por la mañana de lunes a viernes de 8hs a 14hs en el bloque del PJ/ 17 de Octubre. Las personas que concurran deberán hacerlo con el DNI, y se hará hasta el día 22 de mayo.

Asimismo, los militantes indicaron a DECHIVILCOY, que durante el transcurro de la semana, estarán recorriendo los barrios en el marco de esta campaña de avales y las localidades rurales, “convencidos de que la mejor herramienta electoral es participar de las PASO” expresaron, “estamos convencidos que la unidad vendrá luego de las internas, legitimando los candidatos para octubre, a través del voto de la gente. Que las PASO definan el rumbo del Peronismo”.

Cabe destacar que otros sectores “randazzistas” también aprovecharon la jornada para realizar la misma campaña en la Plaza Principal.