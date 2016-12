Bingo Chivilcoy: Asamblea Permanente, movilización y entrega de petitorio a Britos

En la jornada de hoy, trabajadores del Bingo Chivilcoy realizaron una jornada de lucha en consonancia nacional, con asamblea permanente y movilización alrededor de la Plaza Principal, como así también hicieron entrega de un petitorio al Sr. Intendente Guillermo Britos para que interceda, en el marco del sostén de las fuentes de trabajo de 400 empleados.

Los trabajadores de juegos de azar, casinos, agencias hípicas, hipódromos y gastronómicos de todo el país iniciaron hoy una jornada nacional de protesta, que incluye asambleas con cortes de calles, para reclamar que no haya nuevos tributos al sector.

En Chivilcoy, trabajadores del Bingo local, realizaron una asamblea permanente, con corte de calle y movilización alrededor de la Plaza 25 de Mayo, entregando oportunamente un petitorio al Intendente Guillermo Britos para que interceda en el marco del sostén de las fuentes de trabajo.

El sindicato nacional argumenta que el juego “ya paga impuestos superiores al 60%” y que una mayor carga tributaria, ya sea creando nuevos gravámenes o aumentando los existentes, provocará “irremediablemente miles de despidos”.

Las asambleas de los trabajadores se harán hoy durante los tres turnos de los bingos de todo el país y se prevé para mañana miércoles, una movilización a La Plata para pedirle a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que frene algunos proyectos que suben Ingresos Brutos a la actividad.

En diálogo con DECHIVILCOY, Hernán Stoisa, cajero y delegado gremial del Bingo, quién destacó que la decisión fue tomada por “los propios empleados” y consistió en no dar atención al público a pesar de que las puertas de la empresa están abiertas, “sabemos que estamos en conciliación obligatoria y lo acatamos, pero dada las circunstancias, tomamos la decisión de proteger nuestros puestos de trabajo”.

Los empleados se concentraron alrededor de las 10hs en la puerta del Bingo, y se dirigieron al Palacio Municipal donde fueron atendidos junto al Secretario General de ALEARA (gremio que los nuclea), Lucas Burgos (actual Presidente del Concejo Deliberante) por el Intendente Municipal Guillermo Britos, “quien nos ofreció su ayuda” explicó, “vamos a ver hasta dónde llega” y detalló que en el petitorio está especificado el descuento a los bingos y casinos, con un aporte importante al Estado, “no estamos defendiendo el bolsillo del dueño” enfatizó, “que quede claro esto, cuidamos nuestro bolsillo y nuestra fuente de trabajo”.

“Los empresarios nos dejaron bien claro que llegada la circunstancias ellos levantan telón y a otra cosa” prosiguió el delegado gremial, “o descuentan una dotación muy importante de empleados, que afectará y mucho a Chivilcoy, somos casi 400 familias las que estamos involucradas”.

“Hablamos de docenas de compañeros y sus familias que pueden quedar sin trabajo, algo que directa o indirectamente nos va a tocar a todos” enfatizó Stoisa, “son millones de pesos que ya no van a estar circulando en Chivilcoy”.

“El Intendente nos recibió muy bien, prometió apoyo y ayuda, porque la situación es muy grave” puntualizó, “sabemos que le quieren pegar al juego de una forma muy fuerte, no van a dar el brazo a torcer”.

Lamentablemente estamos solos en esto, ya que no hay apoyo de otros gremios, es una pelea por nuestra fuente de trabajo” agregó, “la gente no está al tanto de lo que se está debatiendo en el Senado en este caso, en definitiva lo que le están diciendo a los dueños es que cierren, porque no van a poder mantener los bingos”.