Britos: “Esperemos que prime la cordura y podamos lograr que el lunes salga una tasa con lo que nosotros hemos enviado al Concejo” [Video]

Por medio de una conferencia de prensa realizada hoy a la mañana, el intendente Guillermo Britos realizó un balance sobre las consecuencias que tendrá, en la comunidad de Chivilcoy, el aumento provincial establecido en el revalúo inmobiliario sobre las tasas, y, por ende, convocó a los concejales de todos los bloques a reunirse para tratar el proyecto presentado por el Secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, y resolver esta situación antes del próximo lunes.

En este marco, el jefe comunal explicó que tanto a nivel nacional como provincial “hay varios proyectos que están presentados, todos tendientes a perjudicar a los municipios, uno de ellos se ha presentado en Nación por el senador Pinedo, establecería la obligatoriedad de que los municipios no cobren tasas en las facturas de luz”.

En relación reveló: “entendemos, por lo que hemos estado hablando con distintos sectores políticos y con intendentes, que ese proyecto no tendría posibilidad de ser aprobado; sería realmente muy complicado para todos los municipios, no solamente para Chivilcoy. Es muy diferente un impuesto que una tasa, la tasa tiene una contraprestación clara, por la tasa de educación hoy los chicos pueden estudiar en el Centro Universitario de Chivilcoy, por la tasa de transporte publico pueden viajar en los colectivos, por la de seguridad tienen los patrulleros arreglados y por la tasa asistencial hay posibilidad de que tengan insumos en el Hospital”.

Asimismo, opinó: “creo que es un proyecto generado por gente que evidentemente no tiene ninguna sensibilidad social, porque eliminar las tasas en realidad lo que hace es perjudicar al vecino. Nosotros hoy si dejáramos de cobrar las tasas, el municipio dejaría de funcionar, va a ser perjudicado el vecino. Creo que son proyectos que se generan sin tener idea de lo que ocurre en la realidad”.

Luego manifestó que otro de los proyectos, presentado en la Cámara de la provincia de Buenos Aires, “que esperemos también que no tenga tratamiento, establece que el 6% que las compañías de electricidad le están enviando al municipio se deje de enviar y que eso se disminuya de la tarifa”, y en este sentido aclaró que “por supuesto que las tarifas hay que disminuirlas, pero no tiene que ser perjudicado el municipio, tendría que ser la compañía de electricidad que ganan ,y mucho, o tendría que absolverlo la provincia, no puede absolver el municipio ese 6% porque en el caso de Chivilcoy representan $24.000.000”.

Las tasas municipales en Chivilcoy

Con respecto a lo local, el jefe comunal informó que “ayer me comunique con el Tribunal de Cuentas porque teníamos una idea con el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno de hacer la reducción a las tasas por decreto y mandarlo a convalidar al Concejo Deliberante, pero eso no está autorizado por el Tribunal de Cuentas porque todo lo que tiene que ver con impuestos, tasas o presupuesto tiene que pasar por ordenanza”.

Por lo tanto dio a conocer que enviaron un nuevo proyecto y destacó que “lo que le pedimos a la presidenta del Concejo era que durante esta semana se generara una reunión extraordinaria donde se pudiera aprobar el proyecto, lamentablemente no lo hemos conseguido”, y al respecto declaró: “vamos a hacer un último intento hoy, pero en el caso de que eso no ocurra y de que no tengamos ninguna seguridad de que se va a tratar el nuevo proyecto con las nuevas cinco escalas que mando el Secretario de Hacienda, no nos queda otro camino que, a partir del lunes, enviar las tasas con el aumento establecido en el revalúo inmobiliario, y si el Concejo durante el mes de mayo aprueba la reducción de las tasas, en el mes de junio le acreditaremos a los vecinos el dinero que han pagado demás”.

Cabe aclarar que el proyecto presentado por el oficialismo establece cinco categorías, entre las cuales a 17.056 vecinos no les aumentarán las tasas, por lo que pagarán $66 quien vive en calle de tierra; $125 quien vive en calle asfaltada y $149 quien vive en avenida asfaltada. En el segundo caso que corresponde a una valuación fiscal entre $300.000 a $600.000, la tasa de ABL sería de $187 en avenida, $157 en calle asfaltada y $83 en calle de tierra. En la tercera columna, que llega hasta $900.000 de valuación fiscal -e incluye 4.750 vecinos- se pagaría $279 en avenida, $235 en calle asfaltada y $118 en calle de tierra.

En la cuarta categoría, que son las tasas que van de $900.000 a $2.000.000 de valuación fiscal, se pagaría $368 en avenida, $310 en calle asfaltada y $165 en calle de tierra. Y en la última categoría, que son propiedades valuadas en más de $2.000.000, en las cuales solamente ingresa el 3,40% de los vecinos de Chivilcoy, se pagaría $718 tanto en avenida, como en calle asfaltada y en calle de tierra.

En relación, Britos explicó que “el proyecto que hemos enviado establece que exactamente la mitad de los contribuyentes no tienen ningún aumento, el resto tienen aumentos escalonados que son muy pequeños, y sí hay un aumento importante para los que tienen casas de más de $2.000.000”, y al respectó opinó: “creo que es algo que habla de la equidad tributaria, de que el municipio está preocupado por la calidad de vida y por no impactar en los que menos tienen”.

Asimismo, hizo hincapié en los argumentos en contra de dicho proyecto y afirmó que “el único argumento en contra es político, pero desde lo dialéctico hay dos argumentos en contra: uno es que el municipio en diciembre del año pasado estableció un aumento del 30% en la ordenanza fiscal impositiva, y es cierto pero el revalúo provincial llego después y nosotros estamos obligados por la polinómica a utilizarlo. El segundo argumento es que al municipio lo único que le interesa es recaudar más, pero si a nosotros nos interesara recaudar más hubiéramos mandado la tasa sin ninguna reducción y ahí si recaudaríamos mucho más”.

Aun así, con respecto al proyecto de la oposición, que se votó el jueves pasado en el Concejo, enfatizó que “no podemos recaudar menos dinero cuando está aumentando el combustible, el alumbrado público, cuando todos los precios van a aumentar, cuando está llegando el dólar a $24. Claramente el municipio no puede recaudar menos, tiene que seguir brindando servicios”.

Y en este sentido solicitó que “cada vecino de Chivilcoy haga un ejercicio mental de cuanto pagamos de cable, de internet, de celular, de luz, de gas, de agua y de todos los demás servicios, y qué servicio brindan y qué servicios brinda el municipio. Le pregunto a cualquier vecino de Chivilcoy que tiene que pagar $368 de impuesto municipal mensual, ¿quiere pagar $368 y tener los servicios que hoy tiene?, ¿O prefieren pagar menos, como estableció la ordenanza de Cumplir y Unidad Ciudadana, y que el municipio deje de brindar servicios?”.

Más tarde apuntó: “nosotros estamos obligados a brindar servicios de calidad y para esto necesitamos recaudar. No necesitamos recaudar menos que es lo que, con un fin político y electoralista, buscando perjudicar al gobierno municipal, han hecho el jueves de la semana pasada; que sin consultarla con ningún bloque y sin que ni siquiera los que la votaron hayan tenido tiempo de mirarla, la aprobaron para perjudicar la recaudación municipal”.

Por ultimo aseguró que “nosotros estamos tratando de atenuar el impacto del revalúo inmobiliario de la provincia para que los vecinos paguen menos”, luego invitó a los concejales de los diferentes bloques a que se acerquen durante el día de hoy, y concluyó expresando que “esperemos que prime la cordura y ojala podamos lograr que el lunes, en lugar de salir una tasa con el aumento que va a salir, salga una tasa con lo que nosotros hemos enviado al Concejo, que el descuento es muy importante”.