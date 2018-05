Britos: “Hay algunas empresas que le deben al municipio 9 millones de pesos” [Video]

En horas de la mañana, el intendente, Guillermo Britos se reunió con el equipo económico donde evaluaron la situación de las empresas deudoras de la Municipalidad, considerando que alguna de ellas alcanzan los nueve millones de pesos de deuda en concepto de Seguridad e Higiene.

En este marco, el jefe comunal reveló: “estuvimos mirando la lista de los deudores que tiene el municipio, hay algunas empresas -que por el momento no voy a nombrar- que le deben al municipio de Seguridad e Higiene $9.000.000, otras entre $1.000.000 y $5.000.000, o entre $500.000 y $1.000.000”, y en relación denunció que “muchas de esas empresas, cuando va un móvil municipal, como por ejemplo ayer, con una goma pinchada le dicen que si no se lo pagan al contado no atienden al móvil pero por otro lado nos deben $1.200.000 de Seguridad e Higiene”.

Ante esta situación remarcó que “las cosas tienen que ser justas, así como el municipio tiene que brindar todos los servicios y pagarle a los proveedores, también tenemos que cobrar lo que corresponde por Seguridad e Higiene porque es la única forma de que el municipio pueda subsistir, pueda pagar y brindar los servicios”.

Más tarde manifestó que luego de una reunión con un representante de la Fiscalía de Estado “se comprometió a darnos el mismo sistema que tiene Arba: cuando la deuda del contribuyente supera los $2.000, sale el juicio ejecutivo automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer con estas empresas, pero no con el contribuyente que no pueda pagar, es enviar la intimación y después iniciar el juicio ejecutivo para que abonen o quedarán inhibidas, porque es muy injusto”.

Aun así, dejó en claro que “al contribuyente que no puede pagar, como establece nuestro Sistema de Equidad Tributaria, vamos a permitir que siga sin pagar; al contribuyente que tiene menos capacidad de pago va a pagar el 50% como está pagando; el que más tiene va a pagar más, pero si o si vamos a ser inflexibles con empresas que ganan millones de pesos por mes y cuando tienen que pagarle al municipio siempre encuentran la vuelta para no pagarle”.

Por ultimó sostuvo: “vamos a iniciar de manera urgente el juicio ejecutivo, estamos hablando de deudas muy importantes que necesitamos cobrar, y realmente nos sorprende que no quieran atender al municipio como cliente pero sí tengan una deuda millonaria en algunos casos”, y luego concluyó apuntando que “lo consideramos como un abuso que no se le abone al municipio en este caso de cifras como dije antes”.