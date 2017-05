Britos: “La mejor campaña para quién gobierna es gestionar” [VIDEO]

A casi un mes del plazo definitivo para la presentación de las precandidaturas para las Elecciones Primarias (PASO), el Intendente Municipal Dr. Guillermo Britos auguró “no tenemos ninguna duda que a nivel local estamos muy bien posicionados y estamos convencidos de ganar la elección” y agregó respecto al distrito de Chivilcoy, “ganamos una elección muy reñida con el randazzismo, claramente si Florencio Randazzo es uno de los candidatos se va a prestar mucha atención a la ciudad”. Asimismo, apuntó que desde la IV Sección Electoral, Chivilcoy estará aportando un candidato a senador para el FR “primero o segundo seguramente”. Por último, respondió a las críticas sobre su gestión “la mejor campaña para quién gobierna es gestionar y tan malos no debemos ser si nos quieren llevar de otros espacios” en alusión a la invitación del Ministro Ritondo de paso por Chivilcoy.

“Nosotros vamos a tener un candidato a senador de Chivilcoy, primero o segundo seguramente” ya agregó “por ser el único distrito en toda la IV Sección Electoral que ganó las elecciones, tenemos el derecho de ser primero, o si conviene para la sección que lo encabece otro por una cuestión de nombre, no tenemos ningún problema que el nuestro sea segundo, de ahí no nos vamos a mover”.

“A nivel local tenemos toda la seguridad que con lo que estamos haciendo la gente está conforme y vamos a ganar” destacó el Dr. Britos en diálogo con DECHIVILCOY, “hoy hay mucho por hacer, la mejor campaña para quién gobierna es gestionar, y si algo hemos hecho es gestionar, lo destacan los funcionarios que quieren trabajar en serio y colaborar con los municipios, como el Ministro De La Torre (Joaquín- Gabinete) y el Ministro Ritondo (Cristian- Seguridad), destacan lo que hacemos, nos quieren llevar (Ritondo lo reconoció en su visita por la entrega de patrulleros), o sea que tan malos no debemos ser, si nos quieren llevar a otros espacios, tanto desde el Peronismo como desde el PRO hace rato que nos vienen invitando a pasarnos a sus respectivos espacios”.

Por otra parte, en el marco de la campaña del Frente Renovador en la provincia, Chivilcoy es un bastión importante para Sergio Massa y los resultados favorables, “ganamos una elección muy reñida con el randazzismo, claramente si Randazzo es uno de los candidatos se va a prestar mucha atención a Chivilcoy, pero no tenemos ninguna duda que a nivel local estamos muy bien posicionados y estamos convencidos de ganar la elección” anticipó.

“Nosotros vamos a tener un candidato a senador de Chivilcoy, primero o segundo seguramente” agregó “por ser el único distrito en toda la IV Sección Electoral que ganó las elecciones, tenemos el derecho de ser primero, o si conviene para la sección que lo encabece otro por una cuestión de nombre, no tenemos ningún problema que el nuestro sea segundo, de ahí no nos vamos a mover”.

“Hay que trabajar, hablar con los vecinos, seguir cumpliendo el compromiso que asumimos” enfatizó, “cada vez me convenzo más de estar en el buen camino, viendo declaraciones públicas (gente que no conoce Chivilcoy que viene a criticarnos) y lo que hay del otro lado me convenzo aún más, que vecinos de Indacochea, Biaus, y en distintas localidades, nos reconozcan, al igual que en cada salida los fines de semana en los barrios -esto ocurre en todo los lugares que vamos- así que estoy muy contento, conforme y convencido de que tendremos una excelente elección”.

“Trabajar en conjunto con quién aporta independientemente del color político”

Asimismo, detalló acerca de las obras anunciadas por el Senador Provincial Norberto García (PJ) de 10 millones de pesos para la Escuela Secundaria 8 y otros 10 millones para la Primaria 30 que “me parece perfecto” felicitó, “coordinamos en conjunto el destino del dinero para la secundaria 8, ya que hace falta un edificio para la escuela, el proyecto aún no está hecho, lo tiene que hacer el equipo de Obras Públicas del Municipio y luego tendremos que firmar el convenio con el Ministro Gigante (Roberto-Infraestructura Prov. Bs. As) como he firmado los otros convenios, así que bienvenido sea toda obra que se consiga para Chivilcoy, queremos trabajar en conjunto con todo aquel que quiera aportar obras para la ciudad, esto está claro, independientemente del color político”.

“Hemos invertido mucho en Educación para este año” puntualizó al ser consultado, “casi un millón de pesos para el SUM del Jardín 906, estamos pagando la segunda cuota de las becas municipales (un millón doscientos mil por mes), el salón de la secundaria 11, la escuela 502 y otros establecimientos del distrito, es mucho lo que podemos nosotros desde el Fondo Educativo, articulando además con los fondos provinciales, hay que trabajar sin mezquindad política, pensando en los alumnos y en la comunidad educativa de las escuelas”.