Britos, proyecto del PJ-Cumplir sobre las tasas municipales: “Ese proyecto hay que vetarlo” [Video]

Ayer por la mañana, el intendente Guillermo Britos participó, junto a varios funcionarios municipales, de la misa realizada en la Iglesia San Cayetano por el Día del Trabajador. En este marco, en diálogo con la prensa, no solo deseó un Feliz Día del Trabajador a los vecinos de la ciudad, sino que también hizo hincapié en dos temáticas: el acto oficial por el Día Del Trabajador y el proyecto opositor sobre las tasas municipales.

En este sentido, el jefe comunal expresó que “vinimos con todo el gabinete a participar de la misa por San José Obrero, deseándole un Feliz Día del Trabajador a todos los chivilcoyanos, también a todos los que no tienen trabajo y hay muchos vecinos que están buscando, que ocasionalmente no tienen trabajo, pero son tan trabajadores como los que lo tienen, y fundamentalmente a todos los que hoy están cumpliendo con su función”.

Más tarde destacó que en este contexto político, económico y social, “estamos en una situación muy complicada tanto a nivel local, provincial y nacional, donde se está viviendo una situación anormal donde el trabajador en su gran mayoría tiene un sueldo muy por debajo de la canasta familiar, de las necesidades básicas”.

Y en este sentido apuntó a “seguir trabajando, tengamos fe y trabajemos todos juntos tratando de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es una invitación a toda la clase política, a dejar de lado miserias electorales, beneficios personales, y a pensar en el vecino que es el que más necesita. Hay mucha gente sin trabajo, vivienda, que no llega a fin de mes, entonces a eso nos tenemos que dedicar los políticos, a tratar de mejorar la calidad de vida”.

Con respecto al acto organizado por la Mesa de Unidad Sindical manifestó: “me parece a mí que quien sea intendente de la ciudad merece el respeto que el cargo por el cual fue elegido por la mayoría de los vecinos impone, y no ha ocurrido en este caso como no viene ocurriendo con una parte del gremialismo desde hace mucho tiempo. Una parte, no quiero poner a todos en la misma bolsa, fundamentalmente los que trabajaron en contra nuestro en el 2015 intentando que no lleguemos a la municipalidad”.

Seguidamente agregó: “me parece que no es un día para confrontar, es un día para trabajar. Entonces decidí no ir porque realmente iba a ser solo para confrontar y no para que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida que es a lo que yo aspiro”.

Asimismo, en relación al proyecto del PJ-Cumplir sobre las tasas municipales, destacó que “ese proyecto hay que vetarlo, no hay otra posibilidad, es una pena que no se haya aprobado el proyecto que envió Eduardo De Lillo, que estaba consensuado, muy estudiado, y que iba a ser un beneficio para todos los chivilcoyanos”.

“Lamentablemente si no se aprueba durante esta semana una nueva ordenanza, en el mes de mayo vamos a tener que pagar todos el impuesto con el aumento, y después si se aprueba devolveremos la diferencia o acreditaremos a los vecinos lo que pagaron demás”, explicó el jefe comunal.

Más tarde afirmó que “lo que ocurrió es algo ilógico, que además de ser ilegal es una forma de poner un freno a un gobierno municipal, porque que hoy un vecino que está pagando $350 por mes pase a pagar $149, que es lo que establece la ordenanza, es disminuir la recaudación municipal y sin explicar que servicios se van a dejar de prestar”.

Por último, concluyó enfatizando que “vamos a vetar esa ordenanza y vamos a esperar en la buena fe de los concejales de aprobar una lo más rápido posible para poder seguir gestionando, y si no, se verán perjudicados todos los vecinos por culpa de este capricho que tuvo Cumplir y Unidad Ciudadana de no aprobar el proyecto que había generado Eduardo De Lillo”.