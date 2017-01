Britos: “Quisiéramos tener con García De Luca la misma relación que tenemos con la gobernadora”

En la jornada de ayer, DECHIVILCOY tuvo la oportunidad de dialogar con el diputado Fabio Britos acerca de la tensa situación que la comuna local mantiene con el Viceministro del Interior, Sebastián García De Luca.

“Al respecto, Britos decía, “la verdad es que nosotros quisiéramos tener con García De Luca la misma relación que tenemos con la gobernadora María Eugenia Vidal, pero lamentablemente no encontramos la misma actitud de su parte. Estuvo esa misma mañana, antes de la visita de Vidal en las dos radios AM que hay en Chivilcoy y, seguramente, en otros medios también, con una conducta totalmente confrontativa, incluso mintiendo sobre la situación real. Hay nueve proyectos de la Municipalidad de Chivilcoy que le fueron entregados en mano al él por los secretarios Eduardo Alonso y Diego Di Renzo y él en esos medios desconoció incluso eso, diciendo que no hubo ningún pedido de la Municipalidad de Chivilcoy hacia su cartera; esto está documentado incluso hasta por los medios gráficos de Chivilcoy, ya que cuando se le entregó en su momento lo reflejaron”.

“Es muy difícil entablar algún tipo de relación así, es lamentable y volvemos a decir que ojalá deponga esa actitud, está en uno de los cargos más importantes que puede tener en un gobierno nacional, es Viceministro del Interior, de Obras Públicas y de Vivienda de la Nación, no como era antes -del interior solamente- sino que esa cartera ahora absorbió Obras Públicas y Vivienda” y estar un año en ese cargo y no construir en Chivilcoy ni siquiera una habitación, una pieza, una cocina o un baño con la inmensa necesidad de vivienda que hay, nos parece que ese dato por si solo habla de su gestión”, manifestaba Fabio Britos.

Asimismo, ampliaba, ojalá que cambie; tenemos cada vez menos la esperanza de que lo haga, lamentablemente ha elegido otro camino que me parece que lo va a dañar políticamente a él, pero eso es lo de menos, el daño político que puede sufrir un dirigente en particular, sino que la que se perjudica es la comunidad y claramente hay que marcar a la diferencia de la actitud del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que sin mezquindades trata de -no solamente a Chivilcoy- sino a cada uno de los 135 distritos de la Provincia, gobierne quien los gobierne de acercarse”.

“Con este tipo de actitudes donde se anuncian -por ejemplo- 280 millones para Saladillo, 700 viviendas para Bragado, alrededor de 700 u 800 para Junín y, lamentablemente, para la ciudad que lo vio nacer y donde están sus afectos, no se haga nada”, concluía el diputado.