Britos: “Si el peronismo se demora mucho en elegir candidato, eso va a beneficiar a Massa”

Después de haber recibido la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos dialogó con REALPOLITIK y dio detalles sobre la obra que inauguraron juntos. El alcalde del interior bonaerense expresó su repudio por el hecho de persecución política que vivió el médico de Tapalqué y se mostró confiado de cara al período electoral: “Massa es la figura que hoy más mide y de todos los candidatos posibles es el que mejor posicionado está hacia el 2019”, aseguró.

A continuación, la entrevista completa.

RP.- La gobernadora Vidal visitó la planta de Absa de Chivilcoy, ¿qué inauguraron?

Se inauguraron diez pozos de agua potable. Acá hay un problema histórico con el arsénico que viene de muchos años y se descubrió en 2006 aproximadamente. Por eso se habían prometido diez pozos que fueran hacia el sector donde la medición da la menor cantidad de arsénico.

Se inauguró una cisterna nueva para darle presión a toda la ciudad y la gobernadora fue a presenciar la puesta en marcha de esa obra. La realidad es que falta mucho todavía; no es que la gente con eso tiene resuelto el problema, pero es un adelanto importante.

RP.- ¿La visita estaba prevista para esta fecha?

En realidad, estaba prevista para diciembre. Se tuvo que suspender porque la gobernadora no pudo venir, y se hizo hoy. Es una obra provincial; no fue hecha con el fondo de Infraestructura, sino que es directamente de Absa, yo fui solamente invitado al acto.

RP.- Vidal dijo en su campaña que buscaría realzar los lugares turísticos de la provincia, ¿hay dinero destinado para potenciar los atractivos de Chivilcoy?

Lo único que hay en esta localidad es un parque bien conservado por el municipio. Lo que sí le he pedido es dinero para obras de deportes, específicamente para un polideportivo cerrado porque no hay en Chivilcoy.

Tenemos proyectado uno en un edificio que era provincial y durante el mandato de Eduardo Cenzón fue cedido a la municipalidad. He pedido 30 millones de pesos para hacer un polideportivo, eso es lo que esperamos conseguir de la provincia.

Con respecto a lo turístico, Chivilcoy tiene un circuito que hemos creado este año desde la municipalidad; tiene almacenes de campo y distintas estancias. Pero el distrito no tiene río ni costa, solamente paseos de campo.

RP.- ¿Qué opinión tiene sobre lo que pasó en Tapalqué y el médico que habría sido echado por militar en su espacio?

A mí se me está cuestionando desde el Frente para la Victoria porque supuestamente hago persecución política. Tengo 1.800 empleados y solamente no se renovaron seis contratos, por pedido de los directores.

Que despidan a un médico por el solo hecho de estar en otro espacio es una persecución política, es algo que no puede ocurrir ni en Tapalqué ni ningún otro lugar del país. Estoy totalmente en contra de lo que sucedió.

RP.- ¿Estas acusaciones entre espacios políticos dentro de un territorio tienen que ver con el año electoral?

Lo único que escuché complicado es lo de Tapalqué. En Chivilcoy, durante la gestión anterior, si vos no salías a pegar carteles o no doblabas boletas para el oficialismo, no te renovaban el contrato. Eso en mi gestión no ocurre; nosotros no hacemos ninguna persecución.

Lo único que le pedimos a los empleados es que trabajen y que cumplan su horario como corresponde, después pueden militar para quien quieran, la libertad la tenemos todos. De ninguna manera nosotros vamos a permitir que se persiga ideológicamente a alguien y salvo lo de Tapalqué no he escuchado otro problema en otro lugar.

La gente no va a dejar de votar a quien quiera porque alguien intente hacerla cambiar por la fuerza.

Uno no puede cambiar por la fuerza la ideología política de nadie y dejarlo sin trabajo, es irracional. Lo único que tenemos que exigir es que trabaje, que cumpla su horario, después de eso que militen o que voten a quien quieran. Y eso no es una moneda de cambio para darle o no trabajo, la persona se lo ganó y lo tiene que conservar trabajando.

RP.- ¿Se espera alguna definición de Sergio Massa, un posible acercamiento a otro espacio de cara a la campaña electoral?

Lo único que digo es que mientras más tarde el peronismo en tener un candidato firme, mayor cantidad de dirigentes se van a acercar a Sergio Massa. Hoy nadie puede decir que va a ser el candidato del peronismo, mejor dicho del Frente para la Victoria.

Eso seguramente va a ser en beneficio de Sergio, porque es la figura que hoy más mide y de todos los candidatos posibles es el que mejor posicionado está hacia el 2019.

Si se demora mucho tiempo el ex oficialismo en elegir al candidato que encabece la lista, eso va a beneficiar a Sergio Massa.

