Brochetto (FR): “El sistema de equidad tributaria contempla ampliamente a los trabajadores desempleados”

Ante la presentación de un proyecto por parte del Bloque Feminista sobre la eximición del pago de las tasas municipales para las personas que hayan perdido su trabajo (en particular contemplando la situación de los trabajadores de SanCor y Paquetá), el concejal oficialista Walter Brochetto salió al cruce del pedido de la concejal Ma. Laura Razzari especificando que “esto ya está contemplado en el nuevo sistema tributario” implementado por la administración del Dr. Guillermo Britos, “parece que no entendió bien el sistema aprobado en diciembre del año pasado” señaló, “de otra manera no se entiende por qué realizó dicha presentación”.

El “sistema de equidad tributaria” implementado este año a través del Municipio, fue presentado desde el área de Hacienda que lidera el Contador Diego Di Renzo, quién en su momento, junto al equipo de labor del área, señalaba “queremos llevar tranquilidad a quienes no tienen recursos” detallando un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por el cual se entrecruza información, para así “toda persona que no tiene posibilidad de pagar las tasas, no lo hará, sin realizar trámites y sin tener que pedir la eximición al Concejo Deliberante”.

En este sentido, el concejal Brochetto, explicó que “el sistema contempla precisamente los casos enumerados por María Laura en su proyecto, a través del convenio con Desarrollo Social y la base de datos de los contribuyentes” y agregó acerca de los casos que no estén especificados que “todo vecino que no esté incluido y que haya perdido su trabajo, puede presentar la acreditación del desempleo y se lo incorporará para eximirlo del pago”.

El sistema fue aprobado a finales del 2016, en el marco de un extenso debate liderado por el ex contador municipal y concejal del PJ, Contador Adrián Zapata, “no obstante en los meses que lleva de implementación se puede comprobar ampliamente su buen funcionamiento” apuntó.

“El hecho de que esté sobradamente explícito en la ordenanza aprobada del sistema, hace pensar que la concejala no entendió bien, ya que se contempla especialmente la eximición de las tasas a personas desempleadas, por lo que de haberse entendido, no hubiera presentado dicho proyecto” finalizó el edil del Frente Renovador.