Castagneto y Grana (FpV): Encuentro en Chivilcoy con los trabajadores de SanCor [Video]

El pasado viernes por la noche, los diputados nacionales del Frente para la Victoria, Carlos Castagneto y Adrián Grana, en el marco de un acto partidario, sostuvieron un encuentro con trabajadores de SanCor Chivilcoy, preocupados por la difícil situación que viene atravesando la empresa, “el gobierno está “apretando” para vaciar la empresa y que puedan comprarla los grandes grupos en pos de seguir concentrando la riqueza y perjudicando a los trabajadores” sostuvo Castagneto. “Estas barbaridades que hoy pasan, ocurren cuando el Estado se corre de su principal responsabilidad que es la de regular las injusticias que genera el mercado” aseguró por su parte Grana.

El Frente para la Victoria Chivilcoy desarrolló un encuentro partidario -en Necochea 54- del que participaron los diputados nacionales del FpV, Carlos Castagneto (ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación) y Adrián Grana (referente del Partido Nuevo Encuentro), Gustavo Traverso (concejal de Junín) y el ex intendente de Bragado, Aldo San Pedro.

En diálogo con DECHIVILCOY, Castagneto enfatizó, “a nivel nacional y provincial las industrias están cayendo por una relación lógica de transferencia de recursos en la economía” y agregó “SanCor siempre fue un ejemplo del cooperativismo y de la industria láctea de nuestro país”.

“Parte de las culpas que se echan, son a Venezuela, y tuve la oportunidad de poder hablar con el embajador y no es así” prosiguió el legislador del FpV, “con el convenio firmado en su oportunidad se la acusa de no cumplir las exportaciones, Venezuela está al día con los pagos. El gobierno está “apretando” para vaciar la empresa y que puedan comprarla los grandes grupos, como está pasando en todos los sectores, en pos de seguir concentrando la riqueza y también perjudicando a los trabajadores, los más damnificados, que han luchado durante tantos años haciendo grandes empresas”.

“Viene un ajuste mayor” destacó Castagneto en relación a la flexibilización laboral, y citó las paritarias docentes nacionales como ejemplos, “cuando vemos que no se cumplen las paritarias, que baja el consumo, que importamos manteca y que la leche según la vicepresidenta no es prioritaria para los niños, no son cosas al azar. Este gobierno no hace nada al azar, no va y viene, realmente va, y va por todos nosotros”.

“Nos solidarizamos con los compañeros de SanCor, y no sólo eso, sino decirles que tienen la puerta abierta del bloque del Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación, buscaremos los instrumentos para que se vuelva a regularizar SanCor y todas las empresas que están sufriendo este embate, que va en contra del trabajo argentino. Cuando hablan de industrialización y bienes de capital hablan de un grupo muy chiquito” agregó.

Por su lado, el diputado Grana calificó al voto como “una de las principales herramientas que tiene la ciudadanía para poder expresar su apoyo o disconformidad con una situación política, o lo que nosotros denominamos en este caso una “estafa”. Macri cuando era candidato había prometido que lo que estaba bien iba a seguir y lo que ellos entendían que estaba mal, iban a tratar de mejorarlo. Decía que no iba devaluar, ajustar las tarifas, no se va a despedir a nadie. Todo eso que prometió, está haciendo todo lo contrario, y no por ineficaces, sino porque tienen un plan, que es volver a una Argentina del pasado, una Argentina pre irigoyenista, en la que con el voto se puede hacer cualquier cosa, en la que no se respeta la división de poderes, donde no hay el más mínimo decoro en cuanto a lo que plantea nuestra Constitución”.

“En términos sociales pretenden construir una Argentina pre peronista, en la que el trabajador no tiene ningún derecho y en términos políticos quieren construir una Argentina pre kirchnerista, en la que no importa quién es oficialismo u oposición. En la discusión política hoy no se discute que es lo que le pasa a la gente sino los intereses de las corporaciones”.

“Nosotros desde el FpV queremos una Argentina en la que el Pueblo sea protagonista de las transformaciones y sea el sujeto de las acciones de gobierno” enfatizó Gana, “estas barbaridades que hoy pasan, ocurren cuando el Estado se corre de su principal responsabilidad que es la de regular las injusticias que genera el mercado, y hoy nos gobiernan los CEO”.

“En estas elecciones, creo que con la herramienta fundamental que tiene el Pueblo que es el voto, le vamos a dar una gran demostración del malestar que se tiene al gobierno de Mauricio Macri, y en eso estamos charlando con los compañeros y compañeras en ese sentido” concluyó el referente del NE.