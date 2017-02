Censura Colgados de la Rama. Adrián Vila: “No forma parte de la concepción de gestión cultural que tiene Guillermo Britos”

En el marco de lo ocurrido el pasado sábado en los corsos de la localidad de Benítez, en los que la Murga “Colgados de la Rama” se vio impedida de continuar su espectáculo, siendo desconectado el sonido por el delegado del pueblo, el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Chivilcoy -Dr. Adrián Vila- hizo público el repudio del Sr. Intendente Municipal “este tipo de cosas no forman parte de la concepción de gestión cultural que tiene Guillermo Britos” y agregó respecto al accionar del delegado que “fue un lapsus autoritario”.

En diálogo con DECHIVILCOY, el funcionario informó en primer término que la Secretaría de Cultura “no realiza la programación de los corsos” y que solamente provee el sonido, baños químicos y la correspondiente seguridad a excepción de algunos casos en los que colaboran con chorizos (para la venta de choripanes en el caso de entidades de bien público) y algún grupo musical.

Asimismo, señaló “esa noche, estuvimos junto con el Intendente (Guillermo Britos) y el resto de los secretarios” primero estuvieron en Benítez, luego algunos fueron para los corsos de Moquehuá, y otros (como en su caso) al Corso de la Plaza Belgrano y también el evento de “Corazón Paisano” enumeró, “cerca de las dos de la mañana, me llaman y me avisan que le habían bajado el sonido a la Murga”.

En este sentido, el funcionario recalcó que el criterio de la Secretaría que dirige “siempre fue y es diverso, no creemos en una sola manifestación cultural única, creemos en la no diferenciación ni de géneros, abarcando todas las expresiones culturales, porque es la Secretaría de Cultura de todos” y agregó respecto al accionar del Sr. Gustavo De Vito, delegado de la localidad de Benítez que “creo que se equivocó, la idea que plantea él es que ocupaban mucho tiempo y querían apurar el tema del baile. Esto surge por un problema de programación, cuando los artistas están sobre el escenario, no se puede interrumpir”.

Al ser consultado por el accionar del delegado específicamente, respondió que “no estoy de acuerdo, no sé si fue una imprudencia política (en alusión a los dichos de integrantes de la murga) pero sí un lapsus autoritario”.

“Nosotros tenemos un equipo personas idóneas para las distintas programaciones culturales, hablamos de cuadros formados desde el Estado Municipal, con experiencia en políticas culturales, a disposición de las entidades civiles y las comisiones de las localidades, quienes podrían consultarnos un poco más al respecto, porque podemos darles una mano y programar muchísimo mejor los eventos” apuntó Vila.

Por otra parte, al ser consultado por contacto alguno con el delegado, indicó una conversación sostenida el domingo por la mañana, “estaba completamente arrepentido, pero si hubiésemos estado el propio Intendente Guillermo Britos con los secretarios en ese momento, este desquicio no hubiese tenido lugar”.

“El Intendente quería ir a hablar con los chicos de la murga, quería pedir disculpas en nombre del Gobierno Municipal” señaló por último respecto a la voluntad del jefe comunal, “porque cree que los chicos tienen razón, pero los chicos agradecieron el gesto, quedando absolutamente claro que este tipo de cosas no forman parte de la concepción de gestión cultural que tiene Guillermo Britos”.