Chivilcoy conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se llevó a cabo en Chivilcoy por medio del trabajo y la articulación de la Municipalidad, mediante la Dirección de Discapacidad en conjunto con la organización de Madres Autoconvocadas, diversas actividades con el objetivo de concientizar, visibilizar y dar a conocer las características de esta patología para mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

Dando inicio a la jornada, cerca de las 15:30 horas se realizó una caminata por la ciudad llevando información y explicando de qué se trata la condición del autista, para que Chivilcoy se convierta en una ciudad más inclusiva y equitativa. Luego, Luisa Andreoli encabezó una charla en el hall del municipio dirigida a padres y madres de niños autistas, a modo de presentación de un taller abierto de contención que se llevará a cabo periódicamente.

En relación, en diálogo con la prensa, la directora de Discapacidad, Laura Azcola, remarcó la importancia de trabajar desde el área que dirige sobre estas temáticas, “con el compromiso de visibilización ante la condición de ser autista, por eso vestimos la fachada del municipio de color azul, el color que representa a dicha patología”.

Más tarde, Luisa Andreoli comentó que “una de las mayores complicaciones que tienen las personas con autismo somos nosotros, porque no poseemos información y no sabemos empatizar, nos alejamos y no nos integramos. Aprendiendo seremos los primeros beneficiarios, porque estos chicos tienen grandes mensajes para darnos”.

Y en este sentido agregó que “todos somos todos parte de la comunidad, no podemos seguir separando a los chicos por distintas capacidades o por sus distintas dificultades que puedan tener, al contrario, debemos integrarlos en todas las áreas, materias y eventos que podamos”.

Estrictamente sobre el taller, dijo que podrán realizarlo tanto los niños con autismo y los padres, además de “chicos de primaria y secundaria, que van a poder acercarse para empezar a integrarnos y aprender a convivir en la diferencia, y ver que esa diversidad es una oportunidad de crecimiento grande para todos”.

Por su parte, el intendente Guillermo Britos, quien estuvo presente en la jornada, agradeció a la Dirección de Discapacidad, a las Madres Autoconvocadas y a Luisa Andreoli, “que trabajan en la integración, en la inclusión y en la visibilización de un tema tan importante como lo es el autismo y las capacidades diferentes”.

También tuvo su espacio Carolina, madre de Mateo, un niño con autismo, quien informó que “uno de cada 68 niños padece autismo, es más común de lo que se cree. Mientras antes lo detectemos, mejor calidad de vida les daremos. Son niños comunes, con diferentes sentimientos y capacidades que, si son integrados, pueden participar de la comunidad como cualquier otra persona”.

Por último, el diputado provincial Fabio Britos opinó que “se trata es de romper barreras para comunicarnos cada vez mejor entre todos los miembros de la comunidad por eso hay que capacitarse, estar con el corazón abierto para aprender y volcar los conocimientos”, y luego concluyó felicitando a las madres autoconvocadas “por qué se comenzó a hablar de este tema por la lucha que vienen teniendo desde hace mucho tiempo, a la Municipalidad que tomó cartas en el asunto y a Luisa que ha trabajado muchísimo para capacitarse y brindar su conocimiento a la comunidad”.