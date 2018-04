Chivilcoy: la “marcha de velas” de la oposición contra el ajuste y los tarifazos del Gobierno Nacional [Video]

En el marco de la masiva movilización que se registró la noche de este jueves frente al Congreso de la Nación, en una “marcha de velas” para protestar contra las subas de tarifas impulsadas por el Gobierno Nacional, también se vio reflejada en la ciudad de Chivilcoy, donde diversas agrupaciones políticas, sociales y culturales, como Forja, PCR, Movimiento Alfonsinista, Suteba, CTA, Juventud Peronista, Brote, La Felipe Vallese, entre otras junto a vecinos autoconvocados, se concentraron y marcharon alrededor de la Plaza Principal.

Cabe destacar que el objetivo de las protestas es frenar la política de ajuste del Gobierno, después de que el oficialismo ratificara que mantendrá los aumentos de tarifas de los servicios públicos, que no habrá marcha atrás y que solo se establecerá la posibilidad de pagar en cuotas junto a un “aplanamiento” de las boletas de gas para los períodos de mayor consumo.

En este marco, la dirigente local del Movimiento Alfonsinista, María Laura Razzari manifestó que “estamos acá porque es necesario poner el cuerpo para la defensa de los intereses de una sociedad que está siendo brutalmente esquilmada a través de los tarifazos, sabemos que no tiene que ver solamente con los tarifazos sino con una política global y regional de achicamiento de las sociedades, como sucede en Argentina y Brasil, donde evidentemente hay un enfrentamiento de modelos de desarrollo que implica que algunos países seamos empobrecidos y saqueados”.

Seguidamente afirmó que “diversas agrupaciones del campo popular nos hemos convocado en esta plaza y sabemos, porque lo hemos estado conversando con gente de la comunidad, que algunos podemos venir a poner el cuerpo sin correr mayores riesgos, pero hay mucha gente que no se atreve a venir a las marchas porque después son marcadas y cuando van a pedir una bolsa de comida a Desarrollo Social no se la dan, o porque ponen en riesgo su situación laboral”.

Por su parte, la referente de la CCC, Miriam Carballo explicó que marcharon porque “el gobierno nos mandó a decir a los ciudadanos que, si no podemos pagar la luz que la paguemos en cuotas, y si no que consumamos menos, y me parece que es un chiste”.

Asimismo, con respecto a Alfredo Olmedo, el único diputado del interbloque Cambiemos que se presentó al recinto donde iban a tratarse proyectos para retrotraer o suspender los aumentos de tarifas en los servicios públicos, y que antes del mediodía pidió el levantamiento de la sesión, Carballo opinó que “fue un papelón para todos los ciudadanos que lo pusieron ahí, es vergonzoso. Estamos en un momento que es complicado y me parece que ya no da para más”.

Por último, el secretario de la JP, Sebastián García expresó estar “acompañando a todos los vecinos de la comunidad de Chivilcoy por el gran aumento de las tarifas en agua, luz y gas, y acompañando a las CCC, al PTR y al PTP que convocaron en Chivilcoy esta gran movida, esta ´marcha de velas´ donde también se han sumado muchas agrupaciones del peronismo y movimientos sociales”.

