Chivilcoy se sumó a la protesta docente en contra de las propuestas del gobierno provincial [Videos]

En el marco de la protesta docente en repudio y rechazo a la propuesta del oficialismo, cerca de las 18 horas del día de ayer, se llevó a cabo, en la plaza del centro de Chivilcoy, una importante concentración de educadores de los tres gremios docentes, encabezados por sus referentes locales, Yanila Cofre de UDOCBA, Julio Andenucci de SUTEBA y Guillermo Pombo de FEB.

El lugar de encuentro fue en el Monumento a la Bandera, donde los gremios volvieron a expresar su descontento con decenas de carteles con la consigna “los alumnos están en clases, los docentes sin respuesta del gobierno”, reclamando mejoras salariales y en defensa del sistema de educación. Luego, encolumnados, marcharon alrededor de la plaza y aseguraron que las medidas de fuerza continuarán el próximo martes 27 de marzo, con un gran paro y movilización a nivel local, provincial y nacional.

Cabe destacar que la propuesta del gobierno provincial se trata de la quinta reunión paritaria, realizada el pasado miércoles 22 de marzo, sin acuerdo de las partes. La última propuesta del gobierno de Vidal fue similar a las que ya había presentado, pero en este caso les ofrecieron un aumento del 15 por ciento, a pagarse en tres tramos: 8 en marzo, 4 en agosto y 3 en octubre. No obstante, las clases no se interrumpieron, pero lejos de un acuerdo, los gremios docentes se movilizaron tanto a nivel provincial como local.

En diálogo con la prensa, Yanila Cofre opinó: “lamentablemente ni siquiera se pudo analizar la propuesta, en realidad el decir que hubo una nueva propuesta es casi un simulacro de reuniones, porque adicionar una suma en negro sobre una capacitación de 148 horas anuales, de 3 mil pesos anuales, es una vergüenza y no resiste análisis”.

Más tarde manifestó que “lo que uno ve es que los docentes están trabajando, están en las escuelas, comenzaron las clases y siempre se los castigan por decir ´están con paros, están con medidas de fuerza o están amenazando´, este gobierno todo el tiempo esta apuntando a esto, a que el docente amenazaba con una medida de fuerza. Ahora no estamos amenazando con medidas de fuerza, estamos trabajando, estamos en las escuelas y la verdad que el gobierno nos sigue faltando el respeto”.

Y en este sentido agregó que la respuesta del gobierno provincial “claramente es una burla a aquel docente que está trabajando, que quiere un sueldo en blanco como corresponde, que quiere un aumento salarial como corresponde de acuerdo a la inflación que hay, y este gobierno realmente no hace una propuesta acorde a la caja que tiene, porque también hay que marcar que dinero tienen, pero habría que invertirlo en lo que corresponde”.

Por último, sentenció que “la gobernadora evidentemente está desafiando y está tratando de entrar en conflicto para después culpar nuevamente al sector docente. Pero lo que sí está bueno es que se pueda demostrar que el docente no quiere ir al conflicto, el docente está esperando una respuesta del gobierno que es el que tiene que darla, tiene que convocar y no convoca, tiene que traer propuestas y no trae, tiene que escuchar y no escucha. El docente está a la espera de esto y la única responsable es la gobernadora”.

Por su parte, Guillermo Pombo aseguró que “el compromiso de los docentes es estar en las aulas, pero el verdadero compromiso es del gobierno de la provincia de Buenos Aires: cinco convocatorias en las cuales no hemos avanzado absolutamente nada, y más allá de estar en la discusión, el presentismo y la capacitación son temas que estarían al margen de esta situación, nosotros lo que estamos discutiendo en primera instancia es el 15% en tres tramos, lo cual rotundamente dijimos que no inclusive defendiendo la parte pasiva que es de los jubilados”.

En relación, expresó que “cabe entender y hacerle notar a la sociedad que cualquier porcentaje que fuera por aparte de ese 15%, no alcanzaría a los jubilados, entonces lo que hace el gobierno de la provincia es dilatar día a día. Nosotros continuamos con nuestra obligación con los chicos y los docentes en las aulas, pero no sabemos hasta cuándo va a aguantar el sistema educativo este tipo de presión, es un ajuste masivo que está haciendo la gobernadora de la provincia”.

Por ultimó informó: “nosotros estamos haciendo una jornada de protesta con una medida de fuerza tomada para el día 27 de marzo con una gran movilización y paro, donde estaremos todos los representantes de la Administración Pública en la provincia de Buenos Aires”.

En este marco, Julio Andenucci rescató la unidad que “se empezó a dar desde abajo, las bases se están uniendo, están los compañeros de UDOCBA, los compañeros de FEB, los papás de nuestros alumnos, organizaciones sociales, la mesa sindical, todos los trabajadores unidos en la misma lucha, porque no es solamente la paritaria docente que está en juego, sino la paritaria de todos los trabajadores”, y en este sentido expresó que “el gobierno pidió que estemos en las aulas y estamos en las aulas, ¿quién no cumple?, el gobierno de la provincia y la respuesta es la unidad de los compañeros trabajadores”.

Finalmente, en cuanto a las negociaciones enfatizó que “expectativas no hay ninguna, porque si desde el 14 de febrero hubo 5 llamados con las mismas propuestas, y con chantajes como son la capacitaciones o el presentismo, eso no son propuestas”, y luego concluyó: “esperemos que el gobierno haga una propuesta coherente, un 20% porque es lo que se pauta de la inflación por organismos que así lo dictan, así que esperamos que el llamado sea coherente y ahí sí nos presentaremos”.

Galería de imágenes