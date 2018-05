Comunicado del PJ CUMPLIR: Ante los hechos de público conocimiento, producidos por un grupo de concejales municipales que solicitaron una sesión extraordinaria para remover a las autoridades del concejo y mas allá de las cuestiones legales que invocan, los firmantes, integrantes del BLOQUE CUMPLIR DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, queremos dejar establecidas algunas cuestiones que consideramos de importancia para el conocimiento de los miles de ciudadanos que nos acompañaron con su voto y nos colocaron en el rol de oposición que el sistema democrático asigna a los que participaron en una elección y obtuvieron sus escaños.

En primer lugar debemos dejar establecido que CUMPLIR constituye un Bloque, que es la estructura que cada representación política asume dentro del cuerpo legislativo Nacional, Provincial o Municipal. De tal modo que el Concejal que se aparta de las decisiones del Bloque al que pertenece y asume posiciones adversas a las decisiones que el bloque sostiene, podrá firmar cualquier petición en su nombre pero nunca invocando el nombre del Bloque y partido al cual manifiestamente ha decidido no pertenecer.

Decir que el pedido fue avalado por Cumplir es faltar a la verdad. La Concejal Mangino, más allá de lo que su conciencia le dicte, asumió en la Sesión del pasado 7 de mayo sobre aumentos de tasas Municipales que recayó sobre todos los vecinos de nuestra ciudad una actitud disvaliosa para el conjunto del partido que la llevó a ocupar su banca, aunado a ello la ausencia sin aviso a la sesión del tratamiento de la rendición de Cuentas del pasado jueves 10 dándole la aprobación al ejecutivo de los desaciertos del 2017 y coronó con la firma de un pedido de sesión especial para separar a sus propios compañeros de bancada de los cargos que legítimamente ocupan.

Eso constituye al menos un acto de indignidad partidaria, que si bien no merecerá sanción legal, dejará para siempre su nombre entre los de aquellos que no estuvieron a la altura de los compromisos que la distinción de llevarlos en la lista implica.

Que quede claro a todos que sin el apoyo y aval del conductor de Cumplir, compañero Florencio Randazzo, la Dra. Patricia Mangino no hubiera podido ocupar ningún cargo, ya que no tiene trayectoria alguna y solamente fue elegida por considerarla una buena persona. Y el pueblo peronista, votó a Randazzo a través de su lista, y ella se benefició del reconocimiento que el pueblo de Chivilcoy tiene con el que conduce esta fuerza política. Eliminada tal condición, por la asunción de actitudes indignas, no hay razón para seguir albergándola en un Bloque al que manifiestamente decidió no pertenecer.

Quedará en ella asumirse como librepensadora y desconocer el principal compromiso que el peronismo siempre exigió a sus compañeros: Lealtad.

De aquí en más que piense y obre como mejor le convenga, pero que lo haga a nombre propio y no invocando una representatividad que ya no le corresponde.

BLOQUE DE CONCEJALES PJ CUMPLIR