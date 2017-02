Comunicado Oficial de la Murga Colgados de la Rama por lo sucedido anoche en Benítez

Domingo 12 de febrero 2017

Murga Colgados de la Rama

DECIMOS NO A LA CENSURA, EL ARTE POPULAR NO SE CALLA, NO SE NEGOCIA, NO SE PROHIBE.

Queremos expresar con total dolor e indignación lo acontecido en el corso que se llevó adelante el pasado sábado por la noche en el Pueblo de Benítez (Delegación de la Ciudad de Chivilcoy).

El corso transcurría con total tranquilidad donde fueron desfilando diferentes batucadas y comparsas, en el momento que la Murga debía presentarse se acerca el Delegado de Benítez, Sr. Gustavo De Vito quien nos comunica que teníamos 15 minutos para hacer la presentación; mientras que con anterioridad ya nos había expresado: “por favor sean prudentes con lo que cantan, para evitar problemas” …

Comenzamos a desfilar y cuando llegamos al escenario cantamos la canción de presentación, seguida de esta, la canción de crítica que habla sobre BAYER, MONSANTO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA COMPLICIDAD POLICIAL EN ESTE TEMA. Mientras cantábamos: “murga guerrera, murga gualichera, murga pa´ las pibas que le temen a cualquiera, murga para hacer justicia de las buena”… Nos cortaron el sonido por orden del Delgado y nos bajaron del escenario mientras que nos decía: “apúrense”, “terminen”…. “el micrófono no, me hago responsable con nombre y apellido, no y no”. (Un tanto violento como se dirigió hacia nosotros/as este Sr. Delegado).

Seguimos cantando sin micrófonos en la calle, pero nos vimos imposibilitados de continuar porque este Sr, informo a la Comparsa que cerraba el corso que de inicio a su espectáculo. Por respeto a ellos nos retiramos y dejamos que hagan su show.

Esta murga es Patrimonio Cultural de la ciudad, en 17 años NUNCA en nuestra ciudad sufrimos este tipo de actos. NOS CENSURARON, no pudimos expresar lo que pensamos y sentimos en Democracia. La murga Critica, desde siempre y critica porque esa es la esencia de esta expresión carnavalera, no vamos a dejar de hacerlo porque vivimos en un país en donde la Libertad de expresión es un derecho.

Pedimos disculpas al público presente, por no poder ni siquiera despedirnos y agradecer los aplausos brindados.