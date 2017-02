Concejal Leandro Févola: “A partir del 1 de enero de este año la UTN no tiene presencia legal en Chivilcoy”

“Técnicamente a partir del 1º de enero del 2017 la UTN no tiene presencia legal en nuestra ciudad, únicamente existe un acuerdo de palabra, pero formalmente no existe; el convenio anterior venció el 31-12-16. La información que tenemos es que en diciembre del 2016 en una reunión mantenida entre el decano de la UTN y autoridades municipales se habría acordado seguir, sin embargo, formalmente el convenio no está celebrado. En enero también se dio la palabra en dos ocasiones, pero todo informal, no hay nada que garantice la continuidad de las carreras dictadas en nuestra ciudad”, así lo manifestó el concejal Leandro Févola.

“Como consecuencia, lógicamente los alumnos de la UTN no pueden avanzar en sus carreras ya que la casa de estudios no cuenta con el respaldo legal para que puedan ejercer las acciones administrativas y académicas correspondientes. Es una situación totalmente lamentable” expresaba Févola, quien más adelante agregaría “el 7 del corriente mes se le habría enviado una nota al Intendente y que hasta el momento no habría respuesta alguna”.

En otro tramo de la entrevista el concejal peronista expresaba: “La situación es preocupante, la educación no puede esperar los tiempos de la política o de la burocracia administrativa, estas cosas no pueden pasar, por ello hoy mismo le he pedido con carácter de urgencia una entrevista al Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad”.

Texto de la nota presentada en la fecha en la Municipalidad

Chivilcoy, 15 de febrero de 2017

Señor

SECRETARIO DE CULTURA y EDUCACION

DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY

Dr. Adrián Vila

S / D

De mi consideración:

Por la presente deseo solicitarle una entrevista con carácter de urgencia para interiorizarme concretamente por la problemática que me han transmitido alumnos de la UTN que cursan en nuestro C.U.CH. donde me manifiestan que no hay convenio 2017 entre ésta casa de estudios y el municipio, caducado el convenio anterior a partir del 01-01-17, por lo tanto, la UTN no tiene presencia legal en nuestro distrito. Atento a la gravedad del problema, espero su buena disposición y celeridad para concretar la misma y hallar una inmediata solución.

Bloque de Concejales FPV-PJ “17 de Octubre”

Leandro Févola, Claudia Bogliolo, Marcos Bongianino, Evangelina Marchesini.