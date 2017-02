Concejal Leandro Févola: “Si vamos a los hechos el convenio aún no está firmado”

Así se refirió el concejal del Bloque FpV/PJ -Dr. Leandro Févola- respecto al pedido de reunión de dicho espacio solicitado a la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Chivilcoy, para aclarar la situación de la Universidad Tecnológica Nacional para el Ciclo 2017 del Centro Universitario Chivilcoy.

En diálogo con DECHIVILCOY, en el marco de la publicación pedida solicitada respecto a la situación de la Universidad, el edil peronista calificó de “tema muy sensible” la preocupación del Bloque que representa por la concreción de la firma del convenio, “por tal motivo decidimos hacer un pedido de reunión al encargado del área, el Dr. Vila (Adrián) ya que existe una gran preocupación desde inicio de febrero de gran parte del alumnado porque no existe todavía la firma de convenio entre la Municipalidad y la UTN, en estas fechas tan especiales, de rendición de exámenes, en la que los docentes no pueden tomarlos, ni firmar ningún acta que los habilite por no tener sustento legal”.

“Esto que estamos planteando se suma a otras dudas, planteadas desde información que tenemos, contactados con docentes de la propia Universidad” agregó.

“Históricamente la toma de exámenes y su correspondiente inscripción son en febrero” dijo, “me llama la atención que se naturalice (públicamente) la demora de dos meses, al declarar el Dr. Vila que el convenio se va a estar firmando próximamente (mañana viernes)”.

“En diciembre del 2016 ambas partes se reunieron, hubo muy buena predisposición y se acordó de palabra continuar con las carreras, pero si vamos a los hechos el convenio aún no está firmado, de tal modo tenemos información por escrito de docentes que manifiestan esto, que les parece raro” puntualizó.

Al ser consultado por la reunión con el Secretario de Cultura y Educación, indicó que “lo que sabemos es que mañana será firmado el convenio, pero nosotros no hemos tenido respuesta acerca de una reunión formal por parte de nuestro Bloque con el Secretario de Cultura, que por supuesto veríamos con buenos ojos, porque este es un tema, tenemos muchas dudas más y lo queremos aprovechar” concluyó.