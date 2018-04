Concejal Poggio: “Crespi confirmó que trabaja en la Cámara de Diputados y por ende está en incompatibilidad”

Así lo señaló el concejal de Unidad Ciudadana, Fernando Poggio. Además, dijo que van a hacer una presentación ante el Tribunal de Cuentas porque habría “cobrado los dos sueldos”.

“Leandro Crespi no puede ser concejal por su situación de incompatibilidad según la ley y además deberá explicar por qué no informó al cuerpo de concejales sobre el trabajo que también tiene en la Cámara de Diputados. Durante varios meses habría cobrado dos sueldos”, expresó el concejal de Unidad Ciudadana, Fernando Poggio.

Dicho espacio político presentó el pasado viernes un proyecto de comunicación pidiendo explicaciones a Leandro Crespi sobre esta situación, lo que motivó la respuesta del propio edil mencionado y del bloque 1País.

“Tenemos que ser muy concretos en esto y no dejarnos llevar por los que quieren confundir a la población. La ley de las Municipalidades es muy clara. Dice que no se puede ser concejal y a la vez miembro del poder legislativo, que incluye a sus empleados de planta permanente. Este es el caso de Crespi, quien dice que no es incompatible porque renunció a la dieta de concejal. Y el tema no es si cobra o no dos sueldos, sino de funciones”.

“Pero lo más grave es que Crespi no le informó al Concejo Deliberante que estaba trabajando en la Cámara de Diputados, tal como sí lo reconoció por los medios una vez efectuado nuestro pedido de informes. Lo que debería haber hecho es haber incorporado esa información en la declaración jurada de incompatibilidades que todos los concejales presentamos. Ocultó esa información”.

Asimismo, dijo que el pasado viernes “el concejal Crespi tuvo la oportunidad de dar explicaciones ante los concejales, que fueron convocados por las autoridades del Concejo a tal efecto, pero ni Crespi ni el resto de los integrantes del bloque oficialista se hicieron presentes”.

Señaló además que en esa reunión se resolvió hacer las presentaciones y averiguaciones ante los diferentes organismos que intervienen en este tipo de situaciones. “En nuestro caso, haremos la presentación ante el Tribunal de Cuentas porque tenemos entendido que Crespi cobró los dos sueldos y por su situación de incompatibilidad en estos meses deberá devolver lo que cobró de este Concejo”.

Por otra parte, Poggio aclaró: “Él dice que está esperando lo que resuelva la Cámara de Diputados con su situación, pero la incompatibilidad la tiene como concejal y eso es responsabilidad de este Concejo Deliberante. Suponiendo que la Cámara le diga que lo dejan seguir trabajando allí mientras es concejal, la incompatibilidad se mantiene vigente porque así lo establece el artículo 7° de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Cuando se lo consultó sobre las declaraciones de Crespi, en los que acusó a Fernando Poggio de haber hecho espionaje, el concejal de Unidad Ciudadana especificó: “La verdad que me sorprendió su torpeza. Lo invito a Crespi y también a todos los chivilcoyanos a entrar al sitio oficial de la Cámara de Diputados de la Nación y allí van a encontrar la misma información pública que nosotros le entregamos a los medios y donde figura que pertenece a la planta de empleados de dicho órgano legislativo.