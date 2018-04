Concejales de 1País: “El Compañero Domínguez, de Unidad Ciudadana, en la misma situación que Poggio critica”

En relación a las manifestaciones públicas del bloque de concejales de Unidad Ciudadana -Fernando Poggio y Constanza Alonso- el bloque legislativo de 1País difundió el siguiente comunicado:

“Desde el bloque de Unidad Ciudadana, el concejal Fernando Poggio argumentó que Leandro Crespi se encuentra en una situación de incompatibilidad, por que ocupa un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación y es concejal en Chivilcoy”.

“El concejal Poggio solo ve la paja en el ojo ajeno y se encarga muy bien de esconder la situación de su compañero partidario Tomás Domínguez, hijo de Julián Domínguez, quien ocupa un lugar de trabajo en la Cámara de Senadores de la Nación, dependiendo del senador Perotti y también es concejal en la vecina localidad de Chacabuco”.

“Es un tema idéntico al de nuestro compañero de bancada Leandro Crespi. Con respecto al tema de Domínguez en Chacabuco, el presidente del HCD de la vecina localidad, Jorge Muela, sobre el caso dijo ‘estoy al tanto de la situación, el concejal pidió no cobrar su dieta, y le otorgo el pedido por que le corresponde por Ley’”. Este no es un dato menor, habrá que ver que hace ahora la presidenta de nuestro Concejo Deliberante -Claudia Bogliolo- ya que de la misma manera que en Chacabuco está al tanto de la situación ya que Leandro Crespi no ocultó jamás su situación”.

Asimismo, los concejales de 1País amplían “otro dato importante que queremos agregar a este tema, es que el compañero Leandro Crespi notificó públicamente que se va a reunir, el día miércoles venidero, en la Secretaría de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación y ahí se enterará, seguramente, de cientos de casos iguales que el de él y le comunicarán desde la Cámara si puede seguir siendo concejal o no”.

Por otra parte, aclaran que “en el caso de que el miércoles Leandro Crespi nos comunicara que no se resolvió su situación, él mismo y nosotros como bloque ya hemos resuelto que asumirá otro concejal y no resistiremos una situación de incompatibilidad si la hay; de eso tengan la plena seguridad”.

“No vamos a hacer lo que hizo el bloque de Unidad Ciudadana en el día de la asunción de las autoridades, que no informó y resistió un tema claro de incompatibilidad con la secretaria del Concejo”.

Suscriben: Lucas Burgos, Claudia Montes, Guillermo Pinotti, Liliana Varela, Horacio Dipaula, Walter Brochetto.