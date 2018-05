Concejo: Polémica sesión ordinaria por discusiones sobre políticas nacionales y provinciales

Cerca de las 20:20 horas del día de ayer se dio inició a la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Chivilcoy, en la cual no solo hubo acuerdos entre todos los bloques, sino también acusaciones, interrupciones y discusiones políticas con respecto a la coyuntura nacional actual.

Cabe destacar que durante la sesión asumieron Gabriel Fagliano (Cambiemos) por 15 días y Marcos López (PJ-Cumplir) por tres días. Asimismo, se trataron 38 expedientes, de los cuales se resolvieron y aprobaron todos los puntos a nivel local, pero en lo que aspiraba a ser una sesión sin complicaciones terminó desatándose una fuerte discusión política en el recinto entre concejales de Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador al tratar políticas nacionales, como el ingreso del FMI a la Argentina y el ajuste económico.

Siendo las 20:22 horas Adrián Zapata izó la bandera del recinto dando inicio a la sesión. La misma contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Bogliolo (PJ-Cumplir) y la secretaria del mismo, Carolina Di Nápoli (Unidad Ciudadana). Por parte del bloque PJ-Cumplir asistieron Carla Tomasini, Fernando Laurito, Leandro Févola y Adrián Zapata.

También estuvieron en el recinto, la concejal Patricia Mangino; Fernando Poggio y Constanza Alonso por Unidad Ciudadana; Claudia Montes, Guillermo Pinotti, Horacio Di Paula, Sofía Matteucci, Liliana Varela, Lucas Burgos y Walter Brochetto por el espacio 1PAIS; y Lourdes Zaccarddi por Cambiemos.

Cabe aclarar que, en un primer momento, Fernando Laurito solicitó la lectura, para que conste en actas, de la nueva composición del bloque PJ-Cumplir, que, debido a los hechos de público conocimiento, ha quedado conformado sin la concejal Patricia Mangino, quien no se manifestó al respecto.

Luego, Leandro Févola presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, para dejar en consideración al resto del recinto la presentación sobre tablas de un expediente que declara la emergencia comercial en todo el distrito de Chivilcoy. Asimismo, desde su bloque, transmitió la preocupación por la situación de la empresa Paquetá que presentó varios despidos y complicaciones “como consecuencia de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional”.

Por último, Fernando Poggio también hizo referencia a la situación que esta atravesando la empresa, y apuntó: “ha habido decisiones políticas que hicieron que esta empresa llegara a Chivilcoy y a la Argentina, pero en los últimos dos años y medio que ya tenemos transcurridos de este gobierno al mando de la peor derecha neoliberal elegida democráticamente que tengamos memoria, se han perdido más de 250 puestos de trabajo”.

Luego el concejal Gabriel Fagliano, presidente de la juventud del PRO, tomó juramento en reemplazo de la licencia solicitada por el concejal José Ferro hasta el viernes 1 de junio; y, en el mismo sentido, se aprobó la licencia del concejal Gastón Zaccardi desde el 24 de mayo hasta el 27 del corriente mes, asumiendo en su lugar el concejal Marcos López.

OCEBA

Seguidamente, se debatió el expediente presentado por el bloque PJ-Cumplir, que declaró el absoluto rechazo a la medida impulsada por OCEBA (ente controlador de la energía en la provincia de Buenos Aires) en perjuicio de la contribución del fondo de apoyo educativo de emergencia hídrica y la contribución del transporte público de pasajeros y servicios adicionales brindados por cooperativas eléctricas, promoviendo su urgente nulidad y/o modificación.

En este marco, Adrián Zapata aclaró que “todos sabemos la situación que están atravesando los vecinos, lo cual nos preocupa y ya lo hemos hecho evidente. Aquella política tan desmedida en incremento de tarifas a nivel provincial y nacional siempre termina teniendo victimas que lamentablemente son todos los vecinos, pero también los municipios son víctimas de la provincia de Buenos Aires”.

Luego afirmó que “estamos en total acuerdo con el departamento ejecutivo, y este proyecto de resolución aspira a que el OCEBA vuelva a autorizar los conceptos que, mediante la resolución que hoy estamos rechazando, le ha quitado a la municipalidad. También proponemos que el OCEBA, en lo que es el partido de Chivilcoy, autorice al cobro de esos conceptos a través de la factura de luz, porque entendemos el municipio tiene serias dificultades de financiación y las cooperativas eléctricas también se van a encontrar con serias dificultades”.

En concordancia, Lucas Burgos declaró que desde su bloque van a acompañar dicho proyecto, y opinó que “esta medida que ha tomado el gobierno provincial perjudica de lleno a los municipios”. Por lo tanto, dicho expediente contó con el respaldo de todos los concejales presentes, menos de los dos concejales de Cambiemos, argumentando, como así lo transmitió Lourdes Zaccardi, que sí van a apoyar “si el intendente eleva al Concejo Deliberante un pedido de extensión para que las tasas sean montos fijos y con una buena justificación de lo importante que es seguir recaudándolo”.

FMI

También se discutió y debatió muy fuerte el expediente presentado por el Bloque Unidad Ciudadana repudiando la decisión del gobierno de Mauricio Macri de retornar al financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo se aprobó con nueve votos afirmativos del bloque PJ Cumplir y de Unidad Ciudadana, dos votos negativos del espacio Cambiemos y siete abstenciones de 1PAÍS.

En este aspecto, Constanza Alonso realizó una breve reseña sobre las políticas del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes entendieron que “si no había soberanía política e independencia económica se nos iba a hacer muy difícil recuperar la dignidad de los argentinos”, y acusó al gobierno nacional actual “de estar volviendo a una etapa muy oscura de la argentina”.

Por el contrario, Gabriel Fagliano también hizo uso de la palabra solicitándole a los bloques opositores “responsabilidad de lo que dicen y lo que hacen”, y agregó que “con todos estos repudios que están votando jueves por medio, lo que están pidiendo básicamente es, por un lado, subir gastos, bajar los impuestos y no pedir prestado, pero me encantaría que me cuenten cómo se hace”. Es ese instante el recinto se polemizó porque el edil fue muy discutido por los espectadores presentes que lo cuestionaron por defender las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Sin embargo, Fernando Poggio fue aplaudido por los militantes y vecinos presentes al asegurar que “nos vamos a hacer cargo, como el presidente Néstor Kirchner se hizo cargo en el 2013 para levantar a la Argentina, nos vamos a hacer cargo del desastre que está dejando Mauricio Macri”.

Aun así, Claudia Montes declaró la abstención desde su espacio debido a que considera “improcedente el tratamiento en este recinto ya que no es vinculante nuestra opinión. Creemos que es un tema de la coyuntura sociopolítica y económica inherente específicamente a quien conduce en el país”.

Fue Guillermo Pinotti quién acabó con la discusión declarando que “independientemente de las posturas, no vi un mínimo atisbo de autocrítica, ni de los doce años, los cual comparto cosas que se han hecho bien, como también de lo que dijo Cambiemos, donde tampoco hay autocritica en cuanto a estos dos años y medio. Realmente este Concejo de honorable hoy tuvo muy poco”.

Por último, sin dejar lugar a mas debates, se evaluaron el resto de los expedientes del orden del día de índole local, los cuales fueron todos aprobados por unanimidad. Entre ellos se aprobó que el departamento ejecutivo cumpla con las publicaciones del Boletín Oficial a través del sistema SIBOM (Sistema de Boletines Oficiales Municipales), para que los vecinos tengan acceso a la información pública.

También se votó por unanimidad un curso de capacitación en maniobra de Reanimación Cardiopulmonar, para obligar a concejales y funcionarios a contar con un certificado de RCP; una iniciativa para el ahorro de energía y cuidado del medio ambiente, creando conjuntamente con estudiantes de la escuela Técnica N°1 una estación solar publica que provea agua caliente y recarga de celulares en espacios públicos; entre otros.

