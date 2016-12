Consejo Escolar: Balance positivo de gestión del 2016 en el marco de la diversidad política

Las consejeras escolares de las áreas de Infraestructura, Tesorería y Servicio Alimentario Escolar, realizaron una evaluación de desempeño del primer año de gestión, en el marco de la pluralidad política que prima en dicho organismo (tres consejeros del FR y tres del FpV), “se ha trabajado excelentemente” coincidieron, “con debates pero siempre priorizando el objetivo que es el de mejorar el servicio en beneficio de los alumnos y escuelas”.

En diálogo con DECHIVILCOY, Leticia Berdugo a cargo del SAE (Servicio Alimentario Escolar) calificó de “favorable” el año de gestión “se ha trabajado intensamente para lograr mejorar el servicio” señaló, “tanto en la copa de leche (DMC Desayuno Merienda Completa) como en el comedor, mejorando la calidad alimentaria, saber que hoy contamos con un menú variado nos da mucha felicidad, que los chicos reciben la merienda, desayuno o almuerzo que tal vez en sus hogares no pueden recibir”.

Asimismo, destacó el equipamiento que han podido gestionar desde el SAE “hemos conseguido comprar varias cosas para distintas escuelas, cocinas, heladeras, freezers, utensilios y vajillas, eso también jerarquiza el servicio”.

Por otra parte, destacó que, durante este año, se han regularizado los pagos de las partidas a todos los proveedores, “es una situación muy positiva” indicó, “se paga a mes vencido, aunque en perspectiva estaríamos necesitando el aumento del cupo, ya que el valor económico de cada plato de comida está en $12,60$ y DMC en $7,90, vamos a ver qué pasa en febrero del año próximo”.

Cabe destacar que el cupo en el distrito de Chivilcoy de copa de leche se ha incrementado, de 7000 a 8000 alumnos, y en comedor de 1400 a 2000, aproximadamente.

En el marco de lo “desfavorable”, la consejera escolar por el FpV lamentó “la gran demanda de las directoras del incremento de matrícula por la necesidad de alimentos en niños, niñas y adolescentes (particularmente), ya sea para comedor y copa de leche (en esta última con pedidos de doble de ración por insuficiente), recibiendo chicos con mucha necesidad de alimento, esto habla de una realidad”. Además destacó “la no aprobación de los cupos verdaderos a nivel provincial, sabemos que el SAE está administrado por la Dirección General de Cultura y Educación, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, quién es el que solventa económicamente el cupo, en este sentido, no hemos recibido el aumento en adolescentes, el cupo real no es respetado”.

“Ese aspecto ha sido muy positivo” respondió al ser consultada por el año transitado en el marco de la diversidad política existente dentro del organismo y el primer año de su gestión, “está conformado por dos espacios políticos, Frente Renovador (presidente José Luis Ghiglieri, Hilda García y Gabriela Maniscalco) y Frente para la Victoria (Leticia Berdugo,Elvira Sessa y Alicia Galiotti), y era toda una incertidumbre saber cómo íbamos a trabajar, pero hemos conformado un muy buen equipo de trabajo, obviamente tenemos nuestras diferencias a la hora de debatir en las reuniones de cuerpo, plantando nuestra postura, pero siempre tiramos para el mismo lado, sin perder de vista el objetivo que es el beneficio de los niños, niñas y adolescentes”.

Infraestructura

La titular del área, Gabriela Maniscalco también calificó de “muy positivo” el balance de gestión de este año, “igualmente siempre quedan cosas pendientes” no obstante manifestó su satisfacción por las diferentes gestiones realizadas tanto a nivel provincial como municipal, para poder llevar a cabo todas las refacciones y mejoras edilicias en las diferentes instituciones educativas.

En este sentido, enumeró que a nivel inicial se han construido aulas, reparaciones de cercos, construcción de un SUM, arreglo de solados, construcción de sanitarios, reparación de cubiertas.

En el nivel primario, se construyeron cinco aulas, reparación de cubiertas, rampas de acceso, conexiones de gas, de cloacas, cisternas, reparaciones de sanitarios, solados (pisos).

En el nivel secundario se construyeron aulas y rampas de acceso.

En el nivel de educación especial se realizaron arreglos de cubiertas de la escuela N°502 y se repararon sanitarios y un cerco con peligro de derrumbe y solado.

“Además se están concluyendo las obras del Plan Municipal” agregó e informó respecto al 2°Plan anunciado que “ya se están retirando los presupuestos oficiales las directoras de las escuelas, y encargándose de realizar los trámites de acta de inicio correspondientes”.

A su vez, señaló “atendemos todos los días las emergencias específicas, buscándole solución inmediata y tratando de dar una respuesta favorable siempre” y agradeció especialmente a los directivos y las asociaciones cooperadoras “por estar siempre presentes y traer todo lo que les pedimos, y por supuesto por la confianza que tienen para con nuestro trabajo”.

Al ser consultada por la labor del organismo, en el marco de la diversidad política, respondió “fue un gran desafío, pero realmente nos llevamos muy bien, trabajamos en equipo, siempre por y para los chicos, el trabajo fue creciendo y lo logros también, con una vara mucho mayor para el año próximo, con gran predisposición y abiertos al diálogo”.

Tesorería

Por su parte, la encargada del área de Tesorería, la consejera escolar Hilda García, coincidió con sus compañeras “fue un año de gestión muy favorable” dijo y respecto a su área expresó “desde que asumió la nueva gestión, nos hemos estado poniendo al día, las cuentas están al día, teniendo muy buena respuesta ya que en lo que respecta al SAE estaríamos en condiciones de pagar la semana próxima”.

“En el fondo compensador, nos han autorizado obras, teniendo los fondos para hacerlas, pequeñas refacciones, las cuales están cubiertas” agregó.

Además, destacó como importante, el saldo de la deuda con la cooperativa de transporte (la cual hizo peligrar la continuidad del servicio), “este año estamos prácticamente al día, cobrado ya el mes de septiembre, estar al día es esencial, porque los problemas económicos que ocasiona el giro en tiempo y forma de los fondos por parte de la provincia complica y mucho el desempeño del organismo y su trabajo”.

Por otra parte, en el marco de las escuelas de verano, indicó que el transporte autorizado desde Provincia es para el Centro Complementario, “lo demás corre por parte del Municipio a través de la Dirección de Deportes” informó.

Al ser consultada por el trabajo en común dentro del Consejo, indicó “ha sido excelente, con discusiones, pero siempre llegando a un consenso, trabajando por el bien de los niños y sus escuelas, que tengan todo lo que necesitan. Fue un año muy positivo y auguramos que el 2017 se desarrolle de la misma manera”.