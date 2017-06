Consejo Escolar: Se garantizan los servicios de comedores y transporte escolar durante la jornada de paro docente [Video]

Desde el Consejo Escolar de Chivilcoy se informó que están garantizados los servicios de comedores escolares (SAE Servicio Alimentario Escolar) y transporte durante la jornada de paro anunciada por el Frente de Unidad Docente para el día de hoy.

En diálogo con DECHIVILCOY, el presidente del organismo -Profesor José Luis Ghiglieri- expresó “el servicio está garantizado, tanto los comedores como el transporte escolar” y agregó incluso “para nosotros como Consejo Escolar es un día normal de trabajo, quiero llevar tranquilidad a docentes, establecimientos educativos y a la comunidad en general que se están brindando todos los servicios como corresponde”.

Ante la consulta sobre una circular que detallaba que la Provincia de Buenos Aires no estaría abonando el servicio por los días de paro docente, Ghiglieri especificó en primer término que “estuve de reunión en el Municipio y cuando llego al Consejo ya estaba circulando, no estaba notificado de esto, quiero desmentir que mañana no vaya a ver normal desempeño del servicio del Consejo Escolar” y agregó que “desde principio de año, tuvimos veinte días de paro docente y nunca se suspendieron los servicios, brindando todos los beneficios a la comunidad educativa”.

En este sentido, Ghiglieri citó la situación del servicio de transporte escolar, “cuando nos hicimos cargo del Consejo, el servicio tenía siete meses de atraso en los pagos, con un volumen de dinero muy importante de deuda con los proveedores, con quienes sostuvimos varias reuniones para evitar el paro, gestionando el dinero en La Plata, inclusive involucrando al Municipio de Chivilcoy que anticipó un dinero (a modo de préstamo) para poder saldar lo adeudado que sirvió para poner los números al día y garantizar el servicio ”.

“Desde nuestro Consejo Escolar el fin es cumplir con toda la comunidad educativa de la mejor manera posible” concluyó.