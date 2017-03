Continúa la búsqueda del chivilcoyano Rodrigo Job, único desaparecido después del recital del Indio Solari

De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Télam, con la aparición -en la jornada de ayer- de un joven marplatense, el único asistente al recital del Indio Solari en Olavarría que continúa sin ser localizado, es el chivilcoyano Rodrigo Job.

“Amigos de él me dijeron que lo vieron en el recital e incluso me informaron que subió a un micro en Retiro, pero no se comunicó conmigo”, aseguró a Télam Lía María Blanco, madre de Job, quien realizó la denuncia en la comisaría de Chivilcoy.

Rodrigo, de 33 años, desde hace tres meses reside en Córdoba, desde donde viajó a Olavarría para el recital, según su madre.

Otras dos personas permanecen internadas con evoluciones favorables, confirmaron fuentes de los hospitales de Olavarría y Azul.