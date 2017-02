Cooperativa Agrícola Ganadera Chivilcoy: “Es la peor crisis de la entidad”

Martín Fernández Cagnone, actualmente al frente de la Comisión Directiva de la entidad, reconoció que “esta es la peor crisis de la entidad” y que la labor de los productores aglutinados en la comisión “es como querer salvar al Titanic con una cuchara de café”. Asimismo detalló que la deuda asciende a 70 millones aproximadamente.

El productor en diálogo con DECHIVILCOY, además, informó que la ferretería ubicada en la Avenida Sarmiento fue trasladada a otro inmueble que posee la entidad en la calle Yapeyú 74, “hubo que acatar a pesar de no estar de acuerdo” explicó acerca del resultado de un juicio por la venta del inmueble mencionado por una deuda, cediendo además una casa lindera y dos galpones, “no en la administración anterior, sino la otra. De una deuda de la cooperativa con un productor. Se inició el juicio porque Tolosa (Antonio, ex presidente de la comisión directiva) entendía que en esa venta no se había seguido el reglamento estatutario para la misma, y como en toda institución para tal operación hay que llamar a una asamblea extraordinaria y no se hizo”.

Con respecto a la situación en general de la entidad, Fernández Cagnone fue categórico, “es cada vez peor” y puntualizó “cuando se tiene una deuda tan grande y no se tiene ingresos, es imposible pagar”.

Cabe destacar que los ingresos genuinos de la entidad, se reducen al alquiler de la planta de silos ubicada en Avenida Grito de Alcorta y del supermercado de la calle 9 de Julio, “pero los ingresos de dichos alquileres son “chupados” por las deudas que tiene la cooperativa, “hoy quedaron tan sólo dos empleados y la ferretería, y los ingresos alcanzan para mantener sólo eso” prosiguió el productor.

Al ser consultado por los socios, indicó “somos unos pocos los que decidimos tratar de levantar esto, que es como rescatar al Titanic con una cuchara de café, es casi imposible, pero hacemos todo lo posible para poder empezar a pagar, ese es el interés nuestro, como damnificados, porqué los que estamos adentro somos damnificados, y poder pagar a productores, camioneros y al Estado, por último, cobraremos los que estamos en la comisión directiva”.

“Esta es la peor crisis que ha atravesado la entidad” dijo contundente, “la anterior, la del 2001 no fue tan grave, acá se está al borde del abismo, hay muchos juicios y embargos que traban el poder accionar de la cooperativa”.

En el 2012, se realizó una exhaustiva y controvertida auditoría, que incluyó la renovación de la comisión directiva y la presentación de cargos judiciales a miembros de la misma, la cual indicó en su momento, de manera pública en asamblea que la suma de la deuda ascendía a 35 millones de pesos, “hoy sumado a los intereses diarios, diría que está duplicada la cifra (acercándose a los 70 millones)” dijo Fernández Cagnone.