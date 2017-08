Cumplir (PJ) | “Esto es una reivindicación a Florencio” dijeron sobre los buenos resultados

El Partido Justicialista en Chivilcoy, con el espacio CUMPLIR que lidera Florencio Randazzo, logró en estas PASO, el 30,66% (13.560 votos), acaparando el primer lugar en los resultados, “ Florencio merecía este reconocimiento” señaló en este sentido Patricia Mangino, candidata a primer concejal, “es el primer paso” dijo cautelosamente el presidente del PJ Darío Speranza, mientras que el candidato a senador por la IV Sección Electoral, Ariel Franetovich destacó que “hay gente que tiene mucho agradecimiento y que confía en nosotros, esto es una reivindicación a todos los que trabajamos con Florencio y sufrimos una derrota injusta”.

“Esto ha sido una fiesta” indicó a la prensa presente en la sede del Partido Justicialista de la Avenida Sarmiento, Patricia Mangino, candidata en primer término a concejal, “Florencio merecía este reconocimiento, la gente se ha dado cuenta que anteriormente no había sido el resultado esperado”.

“Acá no hay número, yo soy la cara visible, la que va en la boleta, pero somos todas personas iguales, incluido Ariel, todos respondiendo a Florencio” destacó, “esto recién empieza, el trabajo se va a duplicar, lo tomo con mucha tranquilidad, esto es un mimo, hicimos todo lo posible para cumplir con Florencio en esta primer etapa, y agradezco especialmente a todos los que votaron, porque casi no hubo cortes de boleta, así que indudablemente confían en todos los que estamos en la lista”.-

Speranza “es el primer paso, no significa nada todavía”

“Esto es el primer paso que se da, no significa nada todavía, nos quedan dos meses para octubre” señaló el presidente del Partido Justicialista local, el ex intendente Darío Speranza, “contábamos con medios muy inferiores a otros partidos, no teníamos los medios ni las condiciones que otros tuvieron” agregó y agradeció a todos los integrantes de la lista y militantes, “a Ariel que se puso al hombro esta campaña” y agregó “esto es una caricia al alma, hay que ser muy humildes y respetar a todos los adversarios”.

Franetovich “Esto una reivindicación a Florencio”

Por su parte, el Dr. Ariel Franetovich enfatizó “es una reivindicación a todos los que trabajamos con Florencio” y agregó “creemos que sufrimos una derrota injusta, y esto es una reivindicación”.

“Hemos trabajado con humildad, vocación y oficio, con diferentes perfiles y ganas de recuperar el Municipio” prosiguió, “con mucho respeto a la gente y la dignidad de los chivilcoyanos, así llegamos al municipio en su momento”. Además agradeció el trabajo de todos los fiscales que trabajaron en el acto electoral.

“Hay gente que tiene mucho agradecimiento y que confía en nosotros” destacó y puntualizó respecto a la figura de Florencio Randazzo, “los chivilcoyanos tenemos un candidato a nivel nacional que trasciende todo” y agregó “es muy importante, nos posiciona en un camino a futuro, y hoy quedó demostrado porque lo han acompañado con entusiasmo y vocación”.

“Los chivilcoyanos están reivindicando a Florencio y dando fe de quién es, como persona y dirigente” concluyó.