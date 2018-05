Darío Speranza: “con todos los problemas que están pasando los chivilcoyanos, preocuparse por la presidencia del Concejo Deliberante es descabellado” [VIDEO]

El presidente del Partido Justicialista local, Darío Speranza considera que, ante la situación económica que se encuentran atravesando los vecinos de Chivilcoy y todos los argentinos, debido a las políticas de ajuste del gobierno nacional, preocuparse por remover a las autoridades del Concejo Deliberante es “descabellado”.

Además, ante las problemáticas que están sufriendo ciudadanos y la responsabilidad que los mismos le otorgaron al PJ, al elegirlo victorioso en las últimas elecciones, aseguró que continuarán trabajando por el bienestar de los chivilcoyanos, para volver a enamorarlos y ser una alternativa política que le haga frente al gobierno actual. Así lo manifestó por medio de una entrevista realizada ayer por la tarde en el Partido Justicialista.

En este sentido, ante el pedido de revocación de las autoridades del Concejo Deliberante por parte del bloque 1PAIS, Cambiemos y la concejal Patricia Mangino, Speranza expresó que “si bien es cierto que a nosotros como parte del bloque nos preocupa el tema, en realidad la comunidad toda no pasa por una cuestión del Concejo Deliberante y por una pelea que no tiene sentido. Hoy la comunidad está preocupada por otros temas muchísimos más importantes como el aumento del gas, la luz o la plata que no alcanza”.

“En Chivilcoy se ha votado hace muy poco un aumento muy grande en cuanto a lo que tiene que ver con impuestos municipales, y la verdad que la gente está preocupada por esas cuestiones, no por lo que pasa en el Concejo Deliberante de Chivilcoy”, agregó y luego opinó que “poner en el orden del día esa cuestión, cuando todos los chivilcoyanos, los bonaerenses y argentinos, están pasando por distintas cuestiones preocupantes, no tiene sentido”.

Aun así, transmitió la preocupación desde su espacio y reveló que “como presidente del PJ salimos a respaldar a los seis concejales que tomaron la decisión de acompañar a la presidenta, Claudia Bogliolo, y al vicepresidente, Fernando Laurito”. Sin embargo aclaró que “son cuestiones que tienen que ver con el Concejo Deliberante, pero desde el partido le damos el total respaldo y eso consolida el grupo de seis concejales que se están bancando este problema”.

En cuanto al desplazo de la concejal Mangino del bloque PJ-Cumplir, Darío Speranza sostuvo que “no es una expulsión, sino que se la corre del bloque. Cuando formas parte de un bloque se toman decisiones en conjunto, y en todo este tiempo se fueron tomando distintas posiciones en cuanto algunos temas por lo cual la concejal voto en forma negativa hacia el bloque nuestro, pero eso no nos preocupaba en demasía porque en realidad hay diferencias y es bueno que así sea, pero lo que si nos molesto es cuando se firma el pedido de destitución de dos compañeros que forman parte del mismo espacio, la verdad que eso no se entiende”.

Al respecto destacó que “no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones, sino que tiene que ser la concejal, por qué motivo toma esa decisión de votar en contra de sus dos propios compañeros, siendo que la gente de Chivilcoy nos dio la posibilidad de ganar en el año 2017. Tendrá que responderle ella a los chivilcoyanos, y a los compañeros y compañeras que tanto trabajaron para que ellos sean concejales”.

Más tarde volvió a remarcar que “con todos los problemas que están pasando los chivilcoyanos, preocuparse por la presidencia del Concejo Deliberante es descabellado. No puedo creer que los concejales de Cambiemos y de 1PAIS, que son lo mismo porque el ejecutivo municipal está diciendo que está muy cerca de la gobernadora, estén preocupados en esa cuestión cuando tendríamos que estar preocupados por las cosas que le están pasando a los argentinos”.

En contraposición hizo hincapié en el respaldo que la comunidad de Chivilcoy le dio al PJ-Cumplir en las últimas elecciones, y señaló que “tenemos que ser coherentes con esas cuestiones, tenemos que trabajar pensando en el futuro, creemos que tenemos muchas posibilidades el año que viene de tener a alguien de nuestro espacio gobernando el municipio de Chivilcoy y la verdad que ese sueño lo queremos compartir con todos los chivilcoyanos y vamos a trabajar para eso”.

A partir de este objetivo, aseguró: “no vamos a poner palos en la rueda, de hecho desde que la doctora Bogliolo es presidenta hasta la fecha, las ordenanza más importante se le votaron a favor del ejecutivo municipal, por lo tanto no creo que tenga que haber ningún motivo como para destituir a la doctora Bogliolo y al doctor Fernando Laurito”, y luego reafirmó que desde el PJ “vamos a estar en este rol opositor que nos colocó la sociedad de Chivilcoy, y que en el 2017, a dos años de haber perdido nos dio nuevamente la posibilidad de ganar y trabajar para el futuro de nuestra ciudad”.

“Donde nos llamen vamos a estar y vamos a seguir trabajando, soñando como lo hacemos siempre, con mucho amor por Chivilcoy. Somos gente de laburo, no nos fuimos de Chivilcoy, estamos acá dando la cara todos los días”, agregó y seguidamente afirmó que “es el 2003 soñábamos con un Chivilcoy distinto, y con mucho esfuerzo, compromiso y trabajo transformamos Chivilcoy en doce años de gestión que van a ser recordados con el tiempo, y hoy tenemos esas mismas ganas”.

Por último enfatizó que “estamos en una posición con vista a eso, tenemos que trabajar, abrazar a todos los chivilcoyanos y ser una alternativa, volver a enamorar”, y con respecto a las especulaciones de los posibles candidatos del 2019, concluyó aclarando que “cuando hablamos no decimos de una persona, es el equipo del trabajo de los compañeros y compañeras, y seguramente va a ser aquel que garantice el mejor resultado. Con mucha humildad, yo tengo la responsabilidad enorme de ser presidente del Partido más importante que tiene Chivilcoy y el país y por lo tanto mi única ambición es colocar a un compañero o compañera en el municipio de Chivilcoy”.