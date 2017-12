Darío Speranza: “Estamos en condiciones de recuperar el municipio dentro de dos años” [Video]

Durante la jornada de ayer se desarrollaron las elecciones internas del Partido Justicialista local que presentó una lista única encabezada por Darío Speranza como presidente y Mauricio Maggi como vicepresidente. Las elecciones se realizaron desde las 8 hasta las 18 horas para que los afiliados al Partido emitieran su voto.

A nivel local hubo un total de 801 votos a la lista completa y 2 votos en blanco. A nivel provincial se escrutaron 799 votos afirmativos y 4 votos en blanco. Cabe destacar que en Provincia también se postuló una única fórmula por lo que tuvieron una jornada tranquila y no se extendió demasiado.

“No era una interna, no había otra lista, no había demasiado interés”, manifestó la máxima autoridad del PJ local , Darío Speranza, y luego agregó: “Había lista única en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad, por lo que el interés no era tanto, pero no quedo así demostrado en las urnas porque muchísimos afiliados al peronismo se dieron cita aquí en el Partido de la Avenida Sarmiento 803 votos exactamente convalidan esta lista que se ha conformado a nivel local y provincial”.

Asimismo, como máximo referente del PJ local, no solo agradeció a los afiliados por su compromiso y a todos los que participaron para desarrollar las elecciones, sino que también aclaró que muchas de las personas empadronadas no pudieron votar debido al reordenamiento que se está llevando a cabo en el padrón del Partido Justicialista, y enfatizó: “esperemos que en los próximos 4 años podamos tener un padrón mucho más actualizado y que todos los compañeros puedan expresarse a través del voto”.

Igualmente, expresó que uno de los objetivos planteados para estos próximos dos años es “tratar de que aquellos compañeros y compañeras que tengan posibilidades y que tengan interés, se puedan expresar, y aquel que represente mejor la bandera del peronismo sea quien nos represente”.

Y en este sentido reveló: “creo que lo que no ha pasado hace muy poco tiempo en una elección, que, si bien eran legislativas y donde nosotros todo el equipo comandado por Florencio pudimos ganar con el respaldo de la gran mayoría de los chivilcoyanos, estamos en condiciones, si somos inteligentes, debatimos y trabajamos con nuevas propuestas, de recuperar el municipio dentro de dos años”.

Con respecto a la derrota del 2015, transmitió con seguridad un fortalecimiento de acá en adelante debido a que “leímos perfectamente que es lo que nos había pasado. Sabemos de qué se trata gobernar y también sabemos que la gente pedía una renovación, nuevas propuestas y ahí estamos en ese camino con un montón de proyectos nuevos, sabiendo que hemos recuperado la presidencia del Concejo Deliberante con la compañera Claudia Bogliolo y con 6 concejales que han dejado todos los intereses personales para ponerse al servicio del peronismo”.

Por último, afirmó que desde el Partido Justicialista están abiertos al diálogo y a trabajar con todas las fuerzas políticas, y con respecto a Unidad Ciudadana finalizó: “Lógicamente que tenemos relaciones permanentemente, en la última sesión que tuvo el Concejo Deliberante nos acompañaron con el voto y eso permitió que una compañera del espacio nuestro pueda ser la presidenta. Por lo tanto, vamos a trabajar en aquellas cosas que creemos que son para el beneficio de la comunidad y que levantan la bandera del peronismo, y no vamos a perder el diálogo con ninguna fuerza política porque siempre lo hemos mantenido”.