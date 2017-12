De Lillo y Oteiza serán los nuevos Secretario y Director de Gobierno [Video]

Hoy por la mañana, el intendente Guillermo Britos presentó en su despacho a Alfredo De Lillo como el nuevo Secretario de Gobierno y a Joaquín Oteiza como Director de Gobierno. Además, dio a conocer que la Dra. Silvana Rossi es la nueva directora de los Centros de Atención Primaria (APS), y Miriam Cardiello la coordinadora.

Durante la presentación, el jefe comunal informó que “a raíz del ingreso de Leandro Crespi como concejal por nuestro espacio, la Secretaría de Gobierno quedó vacante y la está ocupando desde ayer Alfredo De Lillo”.

Con respecto a la designación de la dirección de APS manifestó que “es por la renuncia del director y en el caso de la coordinadora estaba sin cubrir. Los vamos a presentar oficialmente cuando el doctor Caprara finalice la recuperación de una pequeña dolencia que tuvo la semana pasada”

Asimismo, en lo que respecta al nuevo gabinete, dio a conocer que en total habrá entre 10 y 12 designaciones y pidió paciencia debido a que van a ir presentando los cargos cuando se produzcan. En este sentido enfatizó: “hay cargos que están presupuestados en el presupuesto 2018 por lo tanto hasta el 1ero de enero no pueden asumir, hay otros cargos que estamos definiendo en estos días y seguramente para el fin de semana ya tendremos alguna novedad, pero lo vamos a ir informando a medida que se produzcan y sin ningún apuro”.

Por su parte, Alfredo De Lillo agradeció al intendente por la designación y agregó: “para mí es un honor y es una gran responsabilidad porque hemos estado dos años trabajando junto con Guillermo y la verdad que ha sido un placer para mí asumir una responsabilidad mayor por supuesto me exige un gran esfuerzo para no fallar en este desafío”.

En cuanto a producción informó que “en estos dos años es mucho lo que se ha hecho, se ha trabajado mucho desde la normalización de los predios del parque industrial que le significa a las empresas estar con posibilidades crediticias nuevas para ampliarse, hasta los trabajos con micro emprendedores”.

Finalmente, Joaquín Oteiza expresó: “es mi primera vez en un cargo en el poder ejecutivo y quiero agradecerle al intendente municipal por haber confiado en mí en este caso, para mí es un nuevo desafío y que obviamente lo voy a hacer con la responsabilidad con que he ocupado los cargos que he tenido que ocupar y con las ganas de empezar a trabajar y desarrollar. Tengo una muy buena relación con Alfredo De Lillo, asique eso me da la posibilidad de trabajar mejor y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que la gestión siga avanzando para que siga creciendo Chivilcoy”.