Defensor del Pueblo. Basurales a cielo abierto: “muchas veces el reciclado empieza por casa”

[VIDEO] El viernes por la mañana, en una entrevista exclusiva con DECHIVILCOY, el encargado de la oficina local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Benegas, hizo hincapié en el informe sobre basurales a cielo abierto, publicado en el sitio web de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. En este sentido, explicó los objetivos de este, la preocupación y las posibles soluciones para implementar no solo en Chivilcoy, sino también en el resto de los distritos que sufren la misma problemática.

Cabe destacar que en dicha investigación Chivilcoy aparece como uno de los 74 municipios de la provincia que tienen basurales a cielo abierto, espacio donde no se evidencia un patrón común para el tratamiento de los residuos y se producen quemas periódicas muy preocupantes debido a la contaminación y el riesgo sanitario que generan.

Con respecto al informe, Benegas explicó que “el objetivo que tuvo el defensor provincial con el equipo medioambiental de la Defensoría es darle visibilidad, ayudar a todos los municipios, no solo a Chivilcoy sino al resto de los municipios que no tienen un plan integral como tal vez sí determinados municipios que cuentan con la red de CEAMSE”.

Luego manifestó su inquietud al considerar “que no hay una política pública integral con respecto a ese tema, por lo menos si las hay, en distritos como los nuestros el estado provincial no tiene políticas públicas activas. Lo medioambiental por lo general no ha sido una prioridad en los últimos años. Todas las medidas que se toman son aisladas, no hay abordajes integrales ni tanto del estado nacional como del estado provincial”.

Con respecto a los distritos reveló: “Acá hay una realidad que es que con los presupuestos municipales no se puede generar un abordaje, entonces la Defensoría a través de este informe, lo que quiere recomendar al estado de la provincia de Buenos Aires es que tome como una prioridad el tema de los basurales a cielo abierto en distritos como el nuestro, y que tenga en cuenta presupuestariamente transferencias especificas a los municipios para que puedan tener políticas públicas”.

Además, en relación a las quemas periódicas que se generan en estos focos de contaminación, indicó: “en nuestra página web www.defensorba.org.ar, está el informe completo sobre el tema de basurales abiertos, donde por lo general se producen quemas. Ahí una solución es que el bombero va y apaga, se pone maquinaria, pero realmente si no hay un plan integral esto va a seguir sucediendo por lo cual es el estado provincial el que tiene que darle colaboración a los municipios”.

Más tarde agregó que “en una jornada medioambiental que se hizo en el Club 22 de Octubre, donde participó el municipio y la Asamblea Medioambiental de Chivilcoy, se abordaron diferentes temas entre ellos el agua, que es un tema que preocupa a muchísimos vecinos. El arsénico del agua que está totalmente conexo con la salud, con el tema ambiental, y realmente ahí el estado provincial tiene una deuda”.

Considerando el reciclado como una de las posibles soluciones, Benegas opinó “que muchas veces el reciclado empieza por casa. No hay una cultura de un reciclado en el domicilio, todo va al predio de disposición final que tiene la municipalidad de Chivilcoy, y ahí lo que hay es una planta de reciclaje, pero en realidad es reciclar vidrio y después todo el resto va a las montañas que todos sabemos”.

Luego reafirmó que “podemos escribir ordenanzas, o la nueva integración del Concejo Deliberante puede votar una buena ordenanza, pero realmente si no empieza por cada uno de los domicilios, si no hay recursos para tener un abordaje integral, que vuelvo a repetir que por más que en Chivilcoy cualquiera de los organismos intervinientes tanto el Municipio como el Honorable Concejo Deliberante tomen medidas con respecto a este tema, realmente excede los presupuestos municipales. Los recursos los tiene que descentralizar el estado provincial”.

Otra cuestión sumamente cuidadosa son los residuos patológicos donde “el principal generador son los dos Hospitales municipales, tanto el de Chivilcoy como el de Moquehuá, la red de CAPS que tiene el municipio y clínicas privadas que son dos, por lo cual creemos que se lo toma con la seriedad correspondiente porque es un tema delicado. Confiamos que las autoridades sanitarias de las instituciones públicas, como los directivos de las instituciones privadas, le den el abordaje y control necesario”.

Con el propósito de facilitar y evaluar las mejores alternativas ante esta problemática, Benegas enfatizó que desde la Defensoría del Pueblo local “tenemos una relación institucional con las diferentes aéreas y podemos gestionar cuestiones en conjunto. Hicimos un trabajo desde el primer día con la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor)”, y luego afirmó: “pensamos que el estado tiene que ser inteligente, no vamos a tener dos organismos que se ocupen de lo mismo, sino que vamos a fortalecer al que ya se venía ocupando de ese tema”.

Es este aspecto manifestó: “Pudimos trabajar en muchísimos temas, por ejemplo, parte de los pedidos de informe a la empresa Aguas Bonaerenses S.A., lo estamos haciendo en conjunto; el abordaje integral y la rápida implementación de la ley de electrodependientes en Chivilcoy lo estamos haciendo en conjunto con la OMIC. Con el resto de las aéreas, siempre que hacemos un pedido de colaboración tenemos una buena respuesta y nosotros estamos a disposición con nuestros equipos técnicos”.

Por último, señaló la importancia del trabajo institucional en redes considerando a la Defensoría del Pueblo como un órgano constitucional que “tiene muchísima información que les permitiría a organismos nacionales, provinciales y municipales tener un diagnóstico sobre determinados problemas. Nuestra actitud es totalmente de colaboración y de compartir esa información a quien lo pida”.

Y finalizó: “Nosotros siempre estamos a disposición de toda la temática que trabaja la Defensoría para poder darle visibilidad y que la gente sepa que nosotros somos una herramienta para defender los derechos”.

