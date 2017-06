Desde hace un mes que está en la calle y duerme en la Plaza 9 de Julio [Video]

Damián Millán es oriundo de EZEIZA, recaló en Chivilcoy hace unos siete años para vivir en pareja en nuestra ciudad. Es electricista y hace trabajos de plomería e instalaciones. Trabajó en Paquetá y estuvo empleado con distintos empleadores de oficios hasta que se quedó sin trabajo y no pudo pagar más un alquiler. Desde hace un mes que está en la calle y duerme en la Plaza 9 de Julio. Pide trabajo.

En diálogo con DECHIVILCOY, el joven relataba que hace un mes que “estoy en la calle, me quedé sin empleo” y agradece a los propietarios del kiosco de la esquina de la Plaza que le permiten dormir en una camioneta de su propiedad, “y así vengo aguantando las noches de frío” dijo.

Asimismo, agradeció a la gente que se acercó luego de que publicará en la red social Facebook, lo que le está pasando, “se acercaron muchas personas trayéndome frazadas y comida, no pensé ni me imaginé, me ofrecieron para ir a bañarme o ir a comer, estoy muy agradecido” y agregó “pero lo que necesito más que nada es una oferta de empleo, siempre trabajé, soy responsable y tengo conocimientos”.

“Trabajé en Paquetá y en otros lugares como el Consejo Escolar, en jardines y escuelas, haciendo plomería y gas, lo único que necesito es un empleo para poder mantenerme por mis propios medios, la situación en la que estoy no es nada fácil, pero si uno se tira abajo no se soluciona nada, hay que salir adelante” puntualiza.

También, pide que se contacten a través de su FB como Damián Millán o en el kiosco de la esquina de la Plaza 9 de Julio (Cintia Peredo) para cualquier oferta laboral.

Por otra parte, decía “agradezco además a Luis Migliore de ATIADIM que se acercó a dar una mano, como tantos otros , es una situación fea, ya lo pasé en Buenos Aires cuando era chico, pero siempre pensando en mejorar y progresar, salir adelante y buscar ayuda”.

“Estoy dispuesto a trabajar, de lo que sea, electricidad, plomería, gas, trabajos de seguridad (trabajé en el servicio penitenciario en el penal de Ezeiza), cualquier trabajo que salga estoy dispuesto a hacerlo” finalizó.

Por su parte, cabe agregar que desde Desarrollo Social se lo asistió suministrándole los medios para costear una pensión hace un par de semanas y que nuevamente durante la jornada de ayer se contactaron con el joven para asistirlo.