“Desde la Juventud Peronista nos solidarizamos con los compañeros del peronismo randazzista y repudiamos estos actos fascistas”

“Hoy levantarme y encontrarme con esta foto me llena de dolor, preguntas, impotencia… ¿Con qué necesidad salir a tapar una pintada, que hace pocos unos días fue hecha por compañeros…? Imponiendo el nombre de una ex presidenta, que hace poco tiempo llamo a todos aquellos MILITANTES, a entender que *los enemigos no están dentro del MOVIMIENTO…*

Pareciera ser que pintar una pared y escribiendo una consigna de “CRISTINA CONDUCCIÓN” para tapar otra de un deseo “RANDAZZO 2017″, nos acerque a los vecinos, Para explicarles lo realmente lo que está pasando en nuestro país… Esto es como el dicho, mientras hoy opinamos sobre este hecho lamentable al cual repudiamos desde la JUVENTUD PERONISTA CHIVILCOY, nos pasan LOS GRANDES ELEFANTES por atrás. Sin darse cuenta algunos compañeros.

Hoy el escenario político al 12 de febrero, es todavía incierto…Pero este escenario nos debe encontrar a los PERONISTAS discutiendo qué propuesta alternativa le vamos a poder dar a los vecinos de CHIVILCOY, de la PROVINCIA y del PAÍS… Pero la discusión no es ésta, no es tapando una actividad MILITANTE de otros compañeros…

Está claro que está pintada no le cambia en absoluto la vida a ningún vecino, que hoy no llega a fin de mes, o mucho menos que no tiene laburo…Pero estas actitudes de intentar mostrarse más que el otro, dan un solo mensaje a la comunidad, ” AHI LOS TENES A LOS PERONISTA y/o KIRCHNERISTAS PELEANDOSE ENTRE ELLOS”… ABRAMOS LOS OJOS COMPAÑEROS, BAJEMOS UN CAMBIO QUE LA GENTE NO NECESITA QUE PELOTUDIEMOS CON ESTAS GANSADAS… LA GENTE ESPERA QUE NOS JUNTEMOS Y EMPECEMOS A TRABAJAR POR NUESTRO PUEBLO, POR NUESTRO PAÍS…POR NUESTRO PRESENTE Y POR NUESTRO FUTURO…

Y al que me corra por izquierda…La JP puede explicarle y contarles donde militamos, donde estamos, en qué barrio laburamos, y que hacemos con los vecinos que hoy en día nos estamos juntando… Como decía el GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN “PARA UN ARGENTINO…. “.

PD: El que leyó estas palabras y conoce la frase del general sabrá cuál es el camino que debemos transitar…Nunca olvidemos “TODOS UNIDOS, TRIUNFAREMOS”.

JP. Juventud Peronista