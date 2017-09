Di Renzo: “Cuidar la plata de los chivilcoyanos para mí es un elogio no un problema”

En respuesta a las acusaciones de “sub ejecución de los fondos municipales” por parte del candidato a concejal por Unidad Ciudadana -Fernando Poggio- el Secretario de Hacienda del Municipio de Chivilcoy -Contador Diego Di Renzo- especifica que “no es correcto” señalando que “si cuidar la plata de los chivilcoyanos es un problema, para mí es un elogio”, catalogando al candidato como “acérrimo defensor del gobierno anterior” motivo por el cual no compara la administración actual con los doce años anteriores, “gestión que entre otras cosas, recibía vagones de plata, haciendo obras superfluas o faraónicas o no las hacía y consumía el dinero, ahí está la gran diferencia entre ellos y nosotros, nosotros tenemos la plata para todas las obras que nos comprometimos a hacer, mientras que esta gente la gastó en otra cosa, no está la obra ni la plata, y ni hablar de inaugurar obras que no estaban terminadas”.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Contador Di Renzo responde frente a la acusación de haber “sub ejecutado las partidas municipales” diciendo, “es un tema largamente explicado” y detalla, “en el año 2016 vino un montón de plata con destino a obra pública de infraestructura y seguridad y así ha sido destinado” explicó “por cuestión de prudencia preferimos esperar para las licitaciones porque no teníamos certeza de lo que iba a pasar respecto al envío de los fondos, sorprendiéndonos gratamente porque la Provincia ha cumplido a término con el mismo, entregando en tres partes los fondos”.

La dinámica de los egresos es mucho más lenta que los ingresos” prosiguió, “entró la plata, se hicieron los análisis, licitaciones públicas y adjudicaciones que correspondían, es por eso que durante el 2016, si se toma una fotografía de las cuentas corrientes municipales había un montón de plata, eso es cierto, pero esa plata estaba destinada a obras. Esto es una cuestión estática, este año pasó exactamente lo contrario, las obras se siguieron desarrollando y se gastó la plata en ellas, y ya los ingresos no venían porque ya habían entrado, por lo que tomar el momento en el que había más plata en el banco y decir que nosotros estábamos sub ejecutando, es acomodar la realidad de una foto a algo que no pasa, si cuidar la plata de los chivilcoyanos es un problema, para mí en este caso es un elogio”.

“Decir que sub ejecutamos es mentira” respondió a las acusaciones directas de Poggio, “estamos ejecutando en los plazos y condiciones pautadas”.

Asimismo, en relación a una publicación pedida del candidato a concejal en la que compara la administración del Dr. Guillermo Britos con la del Dr. Juan Carlos Ferzola (1999/2003), el funcionario la califica de “cruel” argumentando que “se sigue tomando con lo de cada uno le conviene, comparar con un período que fue el de la crisis económica más importante en la historia del país, creo que el Dr. Ferzola hizo lo que pudo, más allá de coincidencias o disidencias con su gestión, en un contexto que realmente es poco envidiable, siendo la peor crisis que tuvimos como país, y así se tuvo que manejar este y todos los municipios de la provincia en ese momento”.

Por otra parte, Di Renzo cataloga al candidato kirchnerista como un “acérrimo defensor del gobierno anterior” motivo por el cual no compara la administración actual con los doce años anteriores, “gestión que entre otras cosas, recibía vagones de plata, haciendo obras superfluas o faraónicas o no las hacía y consumía el dinero, ahí está la gran diferencia entre ellos y nosotros, tenemos la plata para todas las obras que nos comprometimos a hacer, mientras que esta gente la gastó en otra cosa, no está la obra ni la plata, y ni hablar de inaugurar obras que no estaban terminadas”.

“Fernando lo defendió desde su lugar” indicó “y lo hace con todo derecho a estar de acuerdo con determinadas políticas, él puede no estar de acuerdo con determinadas obras, lo que no puede decir es que no somos prolijos en el cuidado de los fondos, somos austeros y cuidamos la plata de los chivilcoyanos, ¿por qué? Porqué es nuestra obligación y lo vamos a hacer hasta el 2019, por además así lo promueve la rigurosa política del Intendente Municipal”.

Nota relacionada: Poggio: “El gobierno municipal no ha tenido la capacidad de trabajar sobre las problemáticas”