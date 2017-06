Diego Di Renzo. Obra Federación: “La parte política no tiene interés” dijo sobre Nación

El Secretario de Hacienda del Municipio de Chivilcoy -Contador Diego Di Renzo- hace frente a “la famosa crítica de que tenemos plata en el banco” asegurando que “deberían de decir que suerte que no se la gastaron en otra cosa como sí se gastó en otras oportunidades” y asegura que el dinero que “vino para una obra, está guardada para dicha obra y no para otra cosa”. Asimismo, sobre el Complejo Federación especifica que “venimos trabajando con los técnicos de la parte de Infraestructura del Ministerio del Interior de la Nación, tratando de que la obra se continúe” y opina sobre las distintas voluntades del Ministerio del Interior de la Nación que “no sé si la parte política tiene tanto interés como lo está demostrando la parte técnica”.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Secretario de Hacienda Municipal señalaba primeramente acerca del circuito de entrada de los fondos provinciales y nacionales para Chivilcoy, “todos los municipios actúan de la misma manera y nosotros no somos la excepción”.

Con respecto a fondo proveniente del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, aprobado en el Presupuesto 2016 por ambas cámaras, señaló “son 10 mil millones de pesos a repartir entre los 135 municipios bonaerenses, y a Chivilcoy le tocó una cifra, la cual no llegó en su totalidad debido a que la provincia no se endeudó en la cifra anticipada. Independientemente de eso el dinero fue llegando en tramos durante el año 2016”.

En este sentido, el Contador destacó respecto a los fondos de fortalecimiento municipal, infraestructura y seguridad, “fueron presentados distintos proyectos, de los cuales fueron aprobados” señaló, “la mecánica para gastar esos fondos tiene sus tiempos, fuimos muy prudentes en el avance de las obras, porque ya había experiencias en la comuna de plata que no llegó desde provincia o Nación y la comuna tuvo que hacer frente a ello”.

“Se fue avanzando con un ritmo en obras que no era el mismo con el que venía el dinero, entonces por lógica vino más plata de la que salió. A esta altura del 2017 llevamos ejecutado mucho del dinero, si bien todavía falta, el número presentado en la rendición de cuentas del 2016 mostraba que nosotros teníamos en el banco plata que aún no se había utilizado” explicó, y prosiguió “sí se pudieran hacer las obras de un día para otro, nosotros tenemos la plata para pagarla, porque el dinero que vino para una obra, está guardada para dicha obra y no para otra cosa”.

Por otra parte, destacó con respecto a las obras del Complejo Federación y el Plan Federal, “dos obras paradigmáticas de la gestión anterior que se encuentran paradas” y agregó “en ambos casos hubo dinero que vino, pero las dos empresas que ganaron la licitación y que tienen el compromiso de seguir, no han arreglado por los valores que la Nación ha reajustado para poder seguir la obra, es decir que nos han mandado dinero para una futura obra que las empresas no están dispuestas a hacer, independientemente que hay una parte que mandaron que es de una deuda vieja, de algo que ya está hecho”.

Asimismo, en relación al Complejo Federación puntualizó “venimos trabajando con los técnicos de la parte de Infraestructura del Ministerio del Interior de la Nación, tratando de que la obra se continúe, la empresa también, y nosotros desde el Municipio queremos que se termine, porque estaríamos dando respuesta frente a algo que es un monumento a muchas cosas, menos a la dignidad y a los buenos procederes. Estamos discutiendo con las empresas para ajustar los números al mínimo como para poder seguir”.

“No sé si la parte política tiene tanto interés como lo está demostrando la parte técnica” disparó Di Renzo, “ellos ofrecen un número para las empresas, que con tanto tiempo de atraso tienen otros números, la plata no les alcanza, en el caso del Federación estamos viendo números finos para acercarnos, no así con la empresa del Plan Federal que los números están más lejos”.

“La plata que enviaron para el anticipo no se lo podemos dar a una empresa que no sabemos si va a continuar con la obra, ahí está la cuestión” argumentó, “está la plata en el banco, sí está. A esa famosa critica de que tenemos plata en el banco, deberían de decir que suerte que no se la gastaron en otra cosa como sí se gastó en otras oportunidades”.

“El gran número del dinero que estamos esperando tiene que ver con una decisión política, nada tiene que ver lo técnico. Lamento por ser cauto, no poder reproducir algunos comentarios que nos han hecho de que porqué la plata no viene, tenemos muy claro de que porqué, pero involucraría a personas de alto rango dentro del Ministerio. El día que dejen de ponernos palos en la rueda, Chivilcoy va andar muy bien, no la gestión Britos, sino Chivilcoy” enfatizó.