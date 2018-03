Dirigentes de Suteba Chivilcoy reclaman por problemas en el funcionamiento del nuevo sistema de licencias

Ayer por la mañana, el Secretario General de Suteba, Julio Andenucci, junto a dirigentes de dicho gremio, entre ellos Martin Barrionuevo y Karina Pedro, realizaron una presentación formal en la sede del Consejo Escolar para solicitar que se brinde solución a la problemática surgida por el cambio de modalidad para el pedido de licencias médicas para el personal de educación.

Cabe destacar que desde el 5 de febrero rige el nuevo sistema de licencias médicas, el cual se realiza solamente en forma on-line, habiéndose generado distintas dificultades en la carga de las licencias por el mal funcionamiento de la plataforma virtual, sumándose una ausencia de respuesta por parte de los responsables.

En este marco, Julio Andenucci manifestó: “nos acercamos al Consejo porque creemos que el presidente sobre todo es el encargado de dar respuesta a este nuevo sistema, el tendrá que hacer sus reclamos hacia arriba porque hoy por hoy, el sistema de licencias que ha implementado el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha fracasado rotundamente”.

Con respecto al funcionamiento explicó que “es muy difícil bajar la aplicación de licencias, hay que tener teléfonos acordes, o sea el docente que no tiene no puede bajarla. Se puede bajar a través de internet, pero hay escuelas que no tienen para escanear, es muy complicado y cuando se logra hacer eso pasa que no se puede cargar la licencia”.

Luego agregó que “el tercer caso, más grave aún, es que los docentes son convocados a unos centros zonales que pueden ser en Olavarría, bastante lejos de Chivilcoy, Junín, 9 de Julio, Mercedes, pero cuando llegan se encuentran con que ningún médico los atiende. No solo que tienen que costear el viaje, sino también el destrato que reciben porque nunca son atendidos. El gobierno de la provincia dice que quiere controlar los ausentismos y no está cuidando la salud de los docentes”.

Por su parte, Karina Pedro reveló que “hubo compañeras que estuvieron citadas en el mes de febrero, fueron a Mercedes, pagaron ellas sus viajes, pero cuando llegan a Mercedes no hay ningún médico, pero están citadas por la provincia. Entonces tienen que dejar asentado en el Consejo Escolar de Mercedes que estuvieron ahí esperando el medico auditor para que las atendiera”, y en este sentido opinó: “creo que es un maltrato total, porque si una compañera va por una situación de enfermedad o psicológica, y nadie la atiende, es totalmente un destrato”.

Más tarde agregó que otra de las irregularidades del sistema es que “hay diagnósticos que no están estipulados en el mecanismo, lo que no te permite otorgar la licencia, y también tenes que escanear el certificado médico, y a veces hay compañeras que no tienen de donde escanearlo”.

En el mismo sentido, Martin Barrionuevo opinó que “lo que se ve es el doble discurso que tiene el gobierno provincial porque, por un lado, en el marco de la paritaria, el gobierno plantea con mucha fuerza la cuestión del presentismo, y pretende castigar a los docentes poniéndolos de cara a la sociedad como que se resisten al control del presentismo, pero la realidad es que no es resistencia, lo que hay es una incapacidad por parte del gobierno provincial para administrarlo”.

Además, Julio Andenucci enfatizó que otro de los motivos para reclamar, por lo que se encuentran sumamente preocupados, es por el posible cierre del Bachillerato de adultos, y en relación apuntó: “nos hemos enterado de que está por cerrar la inscripción del Bachillerato de adultos que está funcionando desde el año ´71 en Chivilcoy, no va a abrir el primer año, y lo van a reformular como un programa juvenil. Es un espacio muy importante para la gente que no había terminado el secundario, gente adulta que trabaja todo el día y que tenía la posibilidad de terminarlo”.

Por último, responsabilizó al gobierno provincial por recortar estos derechos y culminó: “cuando nos enteramos de la resolución, a nivel central se hizo una impugnación, y hoy (ayer) le vamos a presentar un pedido a la Jefa Regional, Susana Crespi para que esto quede sin efecto en nuestra ciudad”.