Docentes Argentinos Confederados convocan a Marcha Federal Docente para el día 23 de mayo

Durante el congreso de Docentes Argentinos Confederados (DAC) que se llevó a cabo el día martes 8 de mayo, las agrupaciones gremiales que componen la entidad decidieron por unanimidad convocar a un paro nacional docente para el día 23 de mayo, en el marco de los reclamos de Políticas Educativas, en defensa de los derechos de los docentes y respetando nuestro principio de “Mantener nuestra independencia de todo partido político”

Durante el encuentro, los distintos gremios expusieron acerca de las problemáticas de cada jurisdicción y los reclamos fueron coincidentes: los docentes no son escuchados, y los espacios de diálogo han ido desapareciendo. “Nuestras voces no se escuchan y nuestra experiencia no se tiene en cuenta. Hay unilateralidad en el discurso y no se atienden los reclamos de los docentes que conocemos por dentro la realidad de la educación nacional”, aseguró la titular de la DAC, Mirta Petrocini.

Los sindicatos que componen la DAC coincidieron en que “se está avanzando contra los derechos conquistados y, en consecuencia, se está golpeando a la educación pública”. “En este camino no solo perdemos los docentes, sino que pierden los niños, las familias, pierde el país y la educación. Pierden, una vez más, los que menos tienen”, aseguró Petrocini.

En este contexto y luego de una larga jornada de trabajo, los docentes resolvieron convocar a una marcha para el día 23 de mayo. Aseguraron que se trata de un reclamo federal y en un marco de unidad nacional. “Nuestra lucha es por una educación pública de calidad, un salario digno, por la defensa de los derechos conquistados, aumento del presupuesto educativo, convocatoria a una mesa de negociación nacional, nueva Ley de Financiamiento Educativo, que no haya techos salariales, que se resuelvan los conflictos provinciales y la construcción de un presente y futuro con justicia social”, concluyeron.