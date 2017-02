Docentes: Convocatoria a los gremios a la comisión técnica salarial

Ante la convocatoria por parte del Gobierno Bonaerense a los gremios docentes para este próximo lunes 6 de febrero para la comisión técnica salarial, referentes sindicales locales coinciden en la importancia de la “voluntad política” y del “diálogo” para dar solución al conflicto docente y garantizar el comienzo del ciclo lectivo 2017.

DECHIVILCOY dialogó con los referentes en Chivilcoy de los gremios, UDOCBA, FEB y SUTEBA al respecto, quienes en líneas generales coinciden en la “voluntad política” para la que las negociaciones sean positivas. Asimismo manifiestan su preocupación por el contexto nacional de las paritarias ante la postura del Ministro de Educación de Nación, Esteban Bullrich de no llevar adelante negociaciones paritarias a nivel nacional.

FEB “Cerrar en cuotas y un 18% sería algo totalmente incomprensible”

Desde FEB, Guillermo Pombo catalogó como “buena” la convocatoria, no obstante, puntualizó “lo preocupante es que se acordó un poco tarde la gobernadora, porque desde el mes de julio que venimos solicitándole desde el Frente Gremial Docente, que nos recibiera, que nos sentáramos a dialogar acerca de las diferentes variables para poder iniciar el ciclo lectivo 2017 como corresponde, sin entrar en un manoseo”.

“El Ministro Finocchiaro, extraoficialmente, a través de los medios de comunicación ha dado a conocer ya un porcentaje de 18% en tres cuotas, con una cláusula “gatillo” que significa que, si la inflación supera ese porcentaje durante el año, se irá ajustando el salario.

Eso es precisamente lo que reclamamos, el incumplimiento que este mismo gobierno hizo el semestre pasado, por eso antes de discutir el salario 2017, tenemos que hablar de una recomposición salarial que oscila un 8% con respecto al año 2016 y a partir de ahí discutir el salario para este ciclo lectivo. Cerrar en cuotas y un 18% sería algo totalmente incomprensible, lo cual ni siquiera lo llevaríamos a consulta ni negociación con los docentes de base en la provincia de Buenos Aires” explicó Pombo, “realizamos una medida de fuerza en noviembre del año 2016 para que se revieran las paritarias y que pudiéramos hablar del año entrante” agregó, “sin dialogo no hay manera de solucionar los problemas que aquejan a los docentes, y más preocupante aún cuando el Ministro Bullrich pretende eliminar la paritaria nacional, ámbito donde se discute legalmente todo lo que es salario”.

SUTEBA “Un piso de 35% para sentarnos a discutir”

Por su parte, Julio Andenucci aportaba “ante la presión mediática, logramos ser convocados a la mesa de negociación” y agregó “estamos reclamando desde fines de julio ser convocados”. Además, el dirigente sindical informó que desde Chivilcoy, estarán acompañando la marcha que organiza CTERA para el día de hoy “para reclamar que se tenga en cuenta la paritaria nacional, es ley. Este gobierno quiere volver a los años 90’ en este sentido. Lo que nos marca la paritaria nacional es el piso a discutir que después cada provincia iba a discutir en forma particular con el sindicato de base” y estimó respecto a la movilización “creemos que será contundente, porque si no hay respuestas por parte del Gobierno Nacional va a haber conflicto, y eso no es bueno. Si el gobierno sigue esta política de ajuste, creo que el comienzo de clases está lejos, ahora sí hay una oferta considerable en la comisión técnica en la provincia, las clases probablemente comiencen en marzo, pero esto depende del gobierno bonaerense, porque primero tenemos que sentarnos a discutir lo que no se discutió el año pasado, ya que había una clausura de monitoreo de la inflación, la cual se incumplió. Hay que recuperar ese 8% del año 2016 y el 25% previsto para este año, es decir tenemos que hablar de un piso de un 35% para empezar a discutir, por lo que esperemos que haya buena predisposición del gobierno”.

UDOCBA “Lo que falta es decisión política”

Yanila Cofré secretaria general del gremio señalaba “lamentablemente arrancamos un 2017 con un incumplimiento en los plazos en la convocatoria al diálogo, previsto para la primera quincena de enero” y agregó “el Ministro (Alejandro Finocchiaro) “tuiteó” que quería discutir con los chicos en las aulas, y pensaba porqué no discutirlo con los chicos en vacaciones. Evidentemente está muy ocupado haciendo política en La Matanza”.

“Se dejaron pasar los tiempos y los plazos” puntualizó, “estamos arrancando con el pie izquierdo, de momento que tenemos un Ministro que se dedica a hacer campaña en vez de ocuparse a solucionar el tema, tratar de llevar la problemática salarial docente al diálogo. En esto soy repetitiva, pero la provincia los tuvo y tiene los fondos necesarios para solucionar el conflicto, lo que no hay es decisión política, es más fácil culpar al maestro que hacerse responsable y solucionar el tema. La solución de la crisis en el sistema educativo solucionaría un montón de otras cosas, que no se sabe si la clase política está dispuesta a querer solucionar, porqué un pueblo educado es mucho más difícil de arrear”.

“Somos trabajadores que tenemos 4000 pesos de básico” enfatizó Cofré, “que la provincia esté pagando sueldos en negro, nos lleva al pedido permanente del blanqueo salarial, como en años anteriores, la realidad del docente no ha cambiado. Auguramos que esto cambie, pero lo que falta acá es decisión política, si no hay inicio de clases la responsabilidad la tiene la dirigencia política”.